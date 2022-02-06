Sait Karafırtınalar: "Son 30 dakikayı neredeyse 10 kişi oynadık"

İzmir'de 2-1 yenildikleri Menemenspor maçı sonrası açıklama yapan Adanaspor Teknik Direktörü Sait Karafırtınalar, neredeyse son 30 dakikayı 10 kişi oynadıklarını söyleyerek, maçı çevirebileceklerini ancak başaramadıklarını söyledi.

Spor Toto 1. Lig'in 23. haftasında Menemenspor, konuk ettiği Adanaspor'u 2-1 mağlup etti. Maç sonrası düzenlenen basın toplantısında konuşan Adanaspor Teknik Direktörü Sait Karafırtınalar, "Öncelikle çok üzgünüz. Belki klasik bir şey ama berabere kalsan üzüleceğin maçı 2-1 kaybediyorsun. Maçın ilk 15 dakikasında 4 atacağımız bir maç bu hallere geliyor. Yine de oynanan oyun benim için tatminkar; ama neticesini sonlandıramadığımız zaman bu tip mağlubiyetler oluyor. Ligin boyu çok uzun. Olabiliyor, içeride dışarıda maçlar kaybedilebiliyor. Geldiğimizden beri ilk defa iki gol art arda yedik; o beni biraz üzdü. Bir kırmızı kart gördük o da üzdü. Son 30 dakikayı neredeyse 10 kişi oynadık ama ondan sonra tek kale oynadık. Skoru da çevirebilirdik, çok pozisyon geldi. Neticesinde çeviremedik. Deplasmanda bu kadar çok pozisyona girip de atamadığın zaman ev sahibi takımın da direncini artırıyorsun. Neticesinde onlar da yan toptan bulduğu bir pozisyonla, yine bireysel bir hatadan yediğimiz golle maçı aldılar. Kendilerini tebrik ediyorum. Ama bizim takımımız mutlaka oynanan bu oyunun karşılığını alacak. Ben oynanan oyundan memnunum" dedi. - İZMİR