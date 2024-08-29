Sakarya Büyükşehir Atletizm Takımı Kulüpler 1. Ligi'nde mücadele etme hakkı kazandı - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Sakarya Büyükşehir Atletizm Takımı Kulüpler 1. Ligi'nde mücadele etme hakkı kazandı

Sakarya Büyükşehir Atletizm Takımı Kulüpler 1. Ligi\'nde mücadele etme hakkı kazandı

İzmir'de düzenlenen atletizm elemelerinde Sakarya Büyükşehir'in yıldız sporcuları elde ettikleri derecelerle Kulüpler 1. Ligi'nde mücadele etme hakkı kazandılar.

29.08.2024 13:55  Güncelleme: 13:56
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İzmir'de düzenlenen atletizm elemelerine takım olarak katılan Sakarya Büyükşehir'in yıldız sporcuları elde ettiği derecelerle Kulüpler 1. Ligi'nde mücadele etme hakkı kazandı.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü Kadın Atletizm Takımı, İzmir'de düzenlenen elemelerde sergiledikleri performansla iki farklı başarıya imza attı. Birbirinden zorlu mücadelelere sahne olan yarışlarda, sporcular sergilediği performansla yarışları 5. sırada tamamlayarak Kulüpler 1. Ligi'nde mücadele etme hakkı kazandı. Alınan bu sonuçlarla birlikte sporcular, aynı zamanda Türkiye Atletizm Federasyonu seçimlerinde 4 delege ile temsil hakkına sahip oldu.

Farklı dallarda kıyasıya bir mücadele veren sporcularımızdan, Aslı Baran Cirit Atma ikincisi, Burcu Alemdar Disk Atma üçüncüsü, Begüm Efe 100 metre ve 200 metre dördüncüsü, İclal Bingül 400-400 engel dördüncüsü, Sıla Simay Harman Sırıkla Atlama dördüncüsü, Şeyma Çakır Uzun Atlama altıncısı, Kevser Utebay 3.000 Engel altıncısı oldu. Başarıları elde eden sporcular atletizmde Sakarya'ya bir gurur yaşattı. Büyükşehir Belediyesi ise sporcularını paylaşımla tebrik etti. - SAKARYA

Kaynak: İHA

sakarya, İzmir, Spor, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Sakarya Büyükşehir Atletizm Takımı Kulüpler 1. Ligi'nde mücadele etme hakkı kazandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


15:11 Özgür Özel: Kılıçdaroğlu için bunlar vız gelir tırıs gider Özgür Özel: Kılıçdaroğlu için bunlar vız gelir tırıs gider
15:03 Küçükçekmece’deki Metrobüs Kazasına İlişkin Ön Rapor Hazırlandı Küçükçekmece'deki Metrobüs Kazasına İlişkin Ön Rapor Hazırlandı
14:32 Herkes Narin’den gelecek haberi beklerken gece yarısı çekilen bu görüntü isyan ettirdi Herkes Narin'den gelecek haberi beklerken gece yarısı çekilen bu görüntü isyan ettirdi
14:07 Ağabeyinin kolundaki ısırık Narin’e mi ait Adli Tıp noktayı koydu Ağabeyinin kolundaki ısırık Narin'e mi ait? Adli Tıp noktayı koydu
11:09 Üzüm üreticisi çektiği görüntüyle isyan etti: Bu sene çiftçilik hayatım bitmiştir Üzüm üreticisi çektiği görüntüyle isyan etti: Bu sene çiftçilik hayatım bitmiştir
07:55 Türkiye, Iraklı vatandaşlara vize serbestisi tanıdı Türkiye, Iraklı vatandaşlara vize serbestisi tanıdı
01:13 Bursa’da öfkeli oğul babasını döverek öldürdü Bursa'da öfkeli oğul babasını döverek öldürdü
01:06 15 yaşından küçük ve 50 yaşından büyük Irak vatandaşlarına vize muafiyeti 15 yaşından küçük ve 50 yaşından büyük Irak vatandaşlarına vize muafiyeti
23:43 Bakan Uraloğlu duyurdu İstanbul’daki taksi sorununa çözüm için yeni adım Bakan Uraloğlu duyurdu! İstanbul'daki taksi sorununa çözüm için yeni adım
23:32 Galatasaray’da sular durulmuyor Karaborsa bilet iddialarıyla ilgili soruşturma başlatıldı Galatasaray'da sular durulmuyor! Karaborsa bilet iddialarıyla ilgili soruşturma başlatıldı
23:23 Paris’te 17. Paralimpik Oyunları’nın açılış töreni yapıldı: Sporcularımız Concorde Meydanı’ndan geçti Paris'te 17. Paralimpik Oyunları'nın açılış töreni yapıldı: Sporcularımız Concorde Meydanı'ndan geçti
22:38 Kayıp Narin’le ilgili soruşturmada Bakan Tunç’tan yeni açıklama: 1 kişi gözaltında Kayıp Narin'le ilgili soruşturmada Bakan Tunç'tan yeni açıklama: 1 kişi gözaltında
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.08.2024 15:45:04. #1.11#
SON DAKİKA: Sakarya Büyükşehir Atletizm Takımı Kulüpler 1. Ligi'nde mücadele etme hakkı kazandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement