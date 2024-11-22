Sakarya Büyükşehir Basketbol, İstanbul Büyükşehir Belediye'yi Ağırlıyor - Son Dakika
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Sakarya Büyükşehir Basketbol, İstanbul Büyükşehir Belediye'yi Ağırlıyor

Sakarya Büyükşehir Basketbol, İstanbul Büyükşehir Belediye\'yi Ağırlıyor

Sakarya Büyükşehir Basketbol takımı, Erkekler Basketbol 2. Ligi 5. hafta karşılaşmasında 23 Kasım Cumartesi günü İstanbul Büyükşehir Belediye Basketbol takımını konuk edecek. Maç saat 17.00'de başlayacak ve girişler ücretsiz olacak.

22.11.2024 12:32  Güncelleme: 12:34
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Sakarya Büyükşehir Basketbol takımı Erkekler Basketbol 2. Ligi 5. hafta karşılaşmasında 23 Kasım Cumartesi günü İstanbul Büyükşehir Belediye Basketbolu ağırlayacak. Saat 17.00'da başlayacak mücadele Atatürk Kapalı Spor Salonu'nda oynanacak.

Erkekler Basketbol 2. Ligi 5. Hafta karşılaşmasında Sakarya Büyükşehir Belediye Basketbol Takımı, İstanbul Büyükşehir Basketbol takımını konuk edecek. 23 Kasım Cumartesi günü Atatürk Kapalı Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma saat 17.00'da başlayacak. Girişler taraftara ücretsiz olacak. Sahasında, seyircisi önünde son maçını kazanan Büyükşehir'in dev adamları yine mutlak galibiyet hedefiyle parkede olacak. Basketbol severlere çağrıda bulunan Büyükşehir Belediyesi yaptığı açıklamada, tüm Sakaryalı sporseverleri dev adamlara destek için tribüne davet etti. - SAKARYA

Kaynak: İHA

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