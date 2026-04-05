Sakarya Büyükşehir Basketbol play-off serisine galibiyetle başladı

05.04.2026 14:12  Güncelleme: 14:13
Türkiye Erkekler Basketbol 2. Ligi Play-Off Çeyrek Final ilk maçında Sakarya Büyükşehir Belediye Basketbol, Çiftlikköy Belediyesi'ni 87-81 mağlup ederek seride 1-0 öne geçti. Mert İlhan ve Aydın Şirin, 23'er sayıyla galibiyete katkı sağladı.

Türkiye Erkekler Basketbol 2. Ligi Play-Off Çeyrek Final ilk müsabakasında Sakarya Büyükşehir Belediye Basketbol, sahasında konuk ettiği Çiftlikköy Belediyesi'ni 87-81 mağlup ederek seride 1-0 öne geçti.

Atatürk Kapalı Spor Salonu'nda oynanan ve yaklaşık 2 bin seyircinin takip ettiği mücadeleye Büyükşehir; Gökhan Aydın, Berke Baran Akçam, Aydın Şirin, Yavuz Koça ve Mert İlhan ilk 5'i ile başladı. Karşılaşmanın ilk çeyreğini 22-18 önde tamamlayan ev sahibi ekip, ikinci çeyrekte konuk ekibin skor üstünlüğünü ele geçirmesine engel olamadı ve soyunma odasına 37-42 geride girdi. Mücadelenin ikinci yarısında oyun disiplinini koruyan Sakarya temsilcisi, üçüncü çeyreği 60-62 geride kapatsa da final periyodunda etkili bir performans sergiledi. Son çeyrekte bulduğu üst üste sayılarla farkı kapatan ve öne geçen Büyükşehir Basketbol, parkeden 87-81'lik galibiyetle ayrıldı. Sakarya ekibinde Mert İlhan ve Aydın Şirin 23'er sayı kaydederek galibiyette önemli rol oynadı. - SAKARYA

Kaynak: İHA

