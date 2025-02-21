Sakarya Büyükşehir Basketbol Takımı, Bornova Belediyespor ile kritik maça çıkıyor

Spor

Sakarya Büyükşehir Basketbol Takımı, Erkekler Basketbol 2. Ligi 15. hafta karşılaşmasında Bornova Belediyespor'u ağırlayacak. Saat 18.00'da başlayacak mücadele Atatürk Kapalı Spor Salonu'nda oynanacak.

Sakarya Büyükşehir Basketbol Takımı, Erkekler Basketbol 2. Ligi 15 haftasında Bornova Belediyespor Takımını konuk edecek. Topladığı 20 puanla ligde 5. sırada bulunan Büyükşehir'in dev adamları, taraftarı önünde oynayacağı kritik mücadeleye galibiyet hedefiyle çıkacak. Atatürk Kapalı Spor Salonu'nda 22 Şubat Cumartesi günü oynanacak olan müsabaka, saat 18.00'da başlayacak. Saha ve seyircisi önünde Büyükşehir'in dev adamları mutlak galibiyet hedefiyle parkeye çıkacak. Basketbolseverlere çağrıda bulunan Sakarya Büyükşehir Belediyesi yaptığı açıklamada, tüm Sakaryalı sporseverleri dev adamlara destek için tribüne davet etti. - SAKARYA