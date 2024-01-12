Sakarya Büyükşehir Basketbol Takımı, Eskişehir Birey Koleji'ne konuk olacak
Sakarya Büyükşehir Basketbol Takımı, Türkiye Basketbol 2. Ligi 8. Hafta karşılaşmasında Eskişehir Birey Koleji'ne konuk olacak. Mücadele 14 Ocak Pazar günü Yenikent Şehit Anıl Gül Spor Salonu'nda saat 19.00'da başlayacak.
12.01.2024 - 13:53,
Güncelleme: 13:54
Sakarya Büyükşehir Basketbol Takımı, Türkiye Basketbol 2. Ligi 8. Hafta karşılaşmasında Eskişehir Birey Koleji'ne konuk olacak.
Erkekler Türkiye Basketbol 2. Ligi'nde mücadele eden Sakarya Büyükşehir Basketbol Takımı, 8. hafta karşılaşmasında Eskişehir Birey Koleji'ne konuk olacak. 14 Ocak Pazar günü Yenikent Şehit Anıl Gül Spor Salonu'nda oynanacak mücadele saat 19.00'da başlayacak. - SAKARYA
Kaynak: İHA