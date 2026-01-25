Büyükşehir Basketbol kadrosunu Tarık Çolak ile güçlendirdi

Türkiye Erkekler Basketbol 2. Ligi'nde (TB2L) 13'te 13 yaparak namağlup liderliğini sürdüren Sakarya Büyükşehir Belediye Basketbol, kadrosuna tecrübeli isim Tarık Çolak'ı dahil etti.

Şampiyonluk hedefiyle yoluna devam eden Sakarya ekibi, kadro derinliğini artırmak amacıyla transfer çalışmalarına hız verdi. Büyükşehir Basketbol, son olarak 1. Lig (TBL) ekiplerinden Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor forması giyen 29 yaşındaki Tarık Çolak ile anlaşma sağladı.

Başantrenör Sinan Çambel yönetiminde bu sezon çıktığı tüm karşılaşmaları kazanan yeşil-siyahlılar, tecrübeli oyuncunun katılımıyla şampiyonluk yolundaki iddiasını güçlendirmeyi hedefliyor. Tarık Çolak'ın kısa sürede takımla birlikte antrenmanlara başlayacağı bildirildi. - SAKARYA