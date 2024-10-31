Sakarya Büyükşehir Belediyesi Atletizm Takımı, Cumhuriyet Koşuları'ndan Madalya ile Döndü - Son Dakika
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Sakarya Büyükşehir Belediyesi Atletizm Takımı, Cumhuriyet Koşuları'ndan Madalya ile Döndü

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Atletizm Takımı, Cumhuriyet Koşuları\'ndan Madalya ile Döndü

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Atletizm sporcuları, Kocaeli ve Zeytinburnu'nda düzenlenen Cumhuriyet koşularında başarılı performans sergileyerek madalyalar kazandı. Ali Turan Zeytinburnu'nda birinci olup altın madalya, Kocaeli'nde ise ikinci olarak gümüş madalya elde etti. Celal Yardımcı da 40-44 yaş kategorisinde üçüncülükle podyuma çıktı.

31.10.2024 17:23  Güncelleme: 17:25
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Sakarya Büyükşehir Belediyesi Atletizm sporcuları Kocaeli ve Zeytinburnu'nda iki farklı Cumhuriyet Koşusu'ndan madalyalarla döndü.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü Atletizm sporcuları, Kocaeli ve Zeytinburnu'nda düzenlenen Cumhuriyet koşularından başarılarla döndü. Büyükşehir'in atletizm sporcusu Ali Turan 27 Ekim'de düzenlenen Zeytinburnu Cumhuriyet Koşusu'nda birinci olup altın madalyaya uzandı. Turan aynı zamanda Kocaeli Cumhuriyet Koşusu yarışlarında kendi kategorisinde ikinci olarak gümüş madalyayı kazandı. Atletizmde bir diğer Büyükşehirli sporcu Celal Yardımcı ise aynı organizasyonda, 40-44 yaş kategorisinde üçüncü olarak podyumdaki yerini aldı. İki sporcu, kazandıkları madalyalarla Sakarya'ya önemli bir gurur yaşattı. - SAKARYA

Kaynak: İHA

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