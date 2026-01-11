Sakarya Büyükşehir Basketbol galibiyet serisini 12\'ye çıkardı

Türkiye Erkekler Basketbol 2. Ligi'nde mücadele eden Sakarya Büyükşehir Belediyesi Basketbol Takımı, sahasında ABB EGO Spor'u 94-84'lük skorla mağlup etti.

Türkiye Erkekler Basketbol 2. Ligi'nde Sakarya Büyükşehir Belediyesi Basketbol Takımı, konuk ettiği ABB EGO Spor'u 94-84'lük skorla mağlup etti. Bu sonuçla yeşil-siyahlı ekip, ligdeki namağlup ünvanını koruyarak galibiyet serisini 12 maça taşıdı. Atatürk Kapalı Spor Salonu'nda oynanan müsabakaya Gökhan Aydın, Yavuz Koça, Egemen Usta, Can Koç ve Berke Baran Akçam ilk beşiyle çıkan Büyükşehir Basketbol, karşılaşmanın ilk çeyreğini 22-18 geride tamamladı. İkinci periyotta oyun kontrolünü eline alan Sakarya temsilcisi, soyunma odasına 41-37 üstünlükle girdi. Mücadelenin ikinci yarısında skor avantajını koruyan yeşil-siyahlılar, parkeden de 94-84 galip ayrıldı. Karşılaşmada 21 sayı kaydeden Kaptan Gökhan Aydın, maçın en skorer ismi oldu. - SAKARYA