Sakarya Büyükşehir Basketbol galibiyet serisini 12'ye çıkardı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Sakarya Büyükşehir Basketbol galibiyet serisini 12'ye çıkardı

Sakarya Büyükşehir Basketbol galibiyet serisini 12\'ye çıkardı
11.01.2026 10:06  Güncelleme: 10:10
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye Erkekler Basketbol 2. Ligi'nde Sakarya Büyükşehir Belediyesi Basketbol Takımı, sahasında konuk ettiği ABB EGO Spor'u 94-84 yenerek namağlup unvanını korudu. Kaptan Gökhan Aydın, 21 sayıyla maçın en skorer ismi oldu.

Türkiye Erkekler Basketbol 2. Ligi'nde mücadele eden Sakarya Büyükşehir Belediyesi Basketbol Takımı, sahasında ABB EGO Spor'u 94-84'lük skorla mağlup etti.

Türkiye Erkekler Basketbol 2. Ligi'nde Sakarya Büyükşehir Belediyesi Basketbol Takımı, konuk ettiği ABB EGO Spor'u 94-84'lük skorla mağlup etti. Bu sonuçla yeşil-siyahlı ekip, ligdeki namağlup ünvanını koruyarak galibiyet serisini 12 maça taşıdı. Atatürk Kapalı Spor Salonu'nda oynanan müsabakaya Gökhan Aydın, Yavuz Koça, Egemen Usta, Can Koç ve Berke Baran Akçam ilk beşiyle çıkan Büyükşehir Basketbol, karşılaşmanın ilk çeyreğini 22-18 geride tamamladı. İkinci periyotta oyun kontrolünü eline alan Sakarya temsilcisi, soyunma odasına 41-37 üstünlükle girdi. Mücadelenin ikinci yarısında skor avantajını koruyan yeşil-siyahlılar, parkeden de 94-84 galip ayrıldı. Karşılaşmada 21 sayı kaydeden Kaptan Gökhan Aydın, maçın en skorer ismi oldu. - SAKARYA

Kaynak: İHA

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Yerel Haberler, Gökhan Aydın, Türkiye, Sakarya, Spor, Ego, Son Dakika

Son Dakika Spor Sakarya Büyükşehir Basketbol galibiyet serisini 12'ye çıkardı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
KKTC’de asgari ücretli çalışanlara büyük sürpriz Ekstradan 12 bin TL alacaklar KKTC'de asgari ücretli çalışanlara büyük sürpriz! Ekstradan 12 bin TL alacaklar
Bu paraların hepsi bir araçtan çıktı, polis hemen el koydu Bu paraların hepsi bir araçtan çıktı, polis hemen el koydu
İran’daki gösterilerde ölü sayısı katlanarak artıyor İran'daki gösterilerde ölü sayısı katlanarak artıyor
Kuvvetli kar yağışı geliyor Meteoroloji uzmanından İstanbul Valisi’ne tatil çağrısı Kuvvetli kar yağışı geliyor! Meteoroloji uzmanından İstanbul Valisi'ne tatil çağrısı
Ünlülere uyuşturucu operasyonu genişliyor Can Yaman da gözaltında Ünlülere uyuşturucu operasyonu genişliyor! Can Yaman da gözaltında
Bir gerginlik de Kuzey ile Güney Kore arasında: Ağır bedel ödeyecekler Bir gerginlik de Kuzey ile Güney Kore arasında: Ağır bedel ödeyecekler

10:15
İran’dan protestolara destek veren ABD ve İsrail’e tehdit
İran'dan protestolara destek veren ABD ve İsrail'e tehdit
09:51
Trump’tan bir ilk Ülkenin ilhak edilmesi için orduya talimat verdi
Trump'tan bir ilk! Ülkenin ilhak edilmesi için orduya talimat verdi
09:33
Bomba iddia: ABD, Maduro operasyonunda gizemli bir silah kullandı
Bomba iddia: ABD, Maduro operasyonunda gizemli bir silah kullandı
09:33
Bahar Şahin başını örtüp Şeyma Subaşı’nı tiye aldı
Bahar Şahin başını örtüp Şeyma Subaşı'nı tiye aldı
08:44
Şehit annesi ve kızını otobüse almayan şoföre silahlı saldırı
Şehit annesi ve kızını otobüse almayan şoföre silahlı saldırı
07:12
İran’daki protestolarda hayatını kaybedenlerin sayısı 217’e yükseldi
İran'daki protestolarda hayatını kaybedenlerin sayısı 217'e yükseldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.01.2026 10:37:26. #7.11#
SON DAKİKA: Sakarya Büyükşehir Basketbol galibiyet serisini 12'ye çıkardı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.