Sakarya Büyükşehir Belediyesi Güreşçileri U20 Avrupa Şampiyonası'nda Mindere Çıkacak - Son Dakika
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Sakarya Büyükşehir Belediyesi Güreşçileri U20 Avrupa Şampiyonası'nda Mindere Çıkacak

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Güreşçileri U20 Avrupa Şampiyonası\'nda Mindere Çıkacak

Sakarya Büyükşehir Belediyesi güreş sporcuları, milli takım bünyesinde U20 Avrupa Güreş Şampiyonası'nda mindere çıkacak. Sırbistan'da düzenlenecek şampiyonada, grekoromen stilde 3 sporcu mücadele verecek.

30.06.2024 16:09  Güncelleme: 16:15
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Sakarya Büyükşehir Belediyesi güreş sporcuları, milli takım bünyesinde U20 Avrupa Güreş Şampiyonası'nda mindere çıkacak. Sırbistan'da düzenlenecek şampiyonada, grekoromen stilde 3 sporcu mücadele verecek.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi güreş sporcuları tarihi bir şampiyonada daha mindere çıkacak. 1-3 Temmuz tarihleri arasında düzenlenecek U20 Avrupa Güreş Şampiyonası'na katılacak olan sporcular, milli takım bünyesinde mücadele edecek. Sırbistan'ın Novi Sad şehrinde düzenlenecek olan şampiyonada, Enes Ülkü Grekoromen stil 63 kilogramda, Ramazan Can Aktaş Grekoromen stil 67 kilogramda ve Muhammet Ali Göçmen Grekoromen stil 72 kilogramda mindere çıkacak. Birbirinden zorlu mücadelelere sahne olacak şampiyonada, Avrupa'nın en iyileri mücadele edecek. - SAKARYA

Kaynak: İHA

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