Sakarya Büyükşehir Belediyesi Kano Takımı Türkiye Şampiyonu Oldu

Spor

Eskişehir'de düzenlenen Durgunsu Kano Türkiye Şampiyonası'na katılan Sakarya Büyükşehir Belediyesi kano takımı, toplamda 28 madalya ile yarışları tamamladı.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü kano takımı başarılarına bir yenisini daha ekledi. 9-11 Ağustos tarihleri arasında Eskişehir'de gerçekleştirilen Durgunsu Kano Türkiye Şampiyonası'nda katılan kano takımı, toplamda 28 madalya ile yarışları tamamladı. 20 birincilik, 5 ikincilik ve 3 tane üçüncülük kazanan Büyükşehirli sporcular, alınan bu neticelerle birlikte takım halinde erkekler kategorisinde Türkiye Şampiyonu oldu. - SAKARYA