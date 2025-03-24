Sakarya Büyükşehir Belediyesi Karate Takımı Türkiye Şampiyonu Oldu

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Karate sporcuları Türkiye Üniversiteler Arası Karate Şampiyonası'nda Türkiye Şampiyonu oldu.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü karate sporcularından Umut Demirci ve Muzaffer Talha Beşbadem, 20-24 Mart tarihlerinde Manisa'da düzenlenen Türkiye Üniversiteler Arası Karate Şampiyonası'nda mindere çıktı. Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Takımı (SUBÜ) olarak zorlu rakiplerine karşı mücadele veren temsilcilerimiz, takım halinde Türkiye Şampiyonu oldu. - SAKARYA