Sakarya Büyükşehir Belediyesi Sporcusu Türkiye Şampiyonasında Bronz Madalya Kazandı

Spor

9-11 Ağustos tarihlerinde Sivas'ta düzenlenen 51 ilden 700 atıcının katılım sağladığı Büyükler Açık Hava Puta Türkiye Şampiyonasında, Sakarya Büyükşehir Belediyesi sporcusu bronz madalya kazanarak Türkiye üçüncüsü oldu.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü sporun her alanında adını duyurmaya devam ediyor. Türkiye Geleneksel Türk Okçuluk Federasyonu tarafından 9-11 Ağustos tarihlerinde Sivas'ta düzenlenen ve 51 ilden 700 sporcunun katıldığı Büyükler Açık Hava Puta Türkiye Şampiyonasında Büyükşehirli sporcu Mehmet Yıldırım bronz madalyanın sahibi oldu. - SAKARYA