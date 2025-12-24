Büyükşehir sporcuları Türkiye şampiyonu

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Atletizm sporcuları, Antalya'da gerçekleştirilen Eşref Aydın Bölgesel Kros Ligi'nde U12 Mix Karışık kategorisinde takım olarak Türkiye Şampiyonu oldu.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü Atletizm sporcuları, başarılarına bir yenisini daha ekledi. 21 Aralık'ta Antalya'da düzenlenen Eşref Aydın Bölgesel Kros Liginde ter döken sporcular, heyecan dolu yarışlarda, U12 Mix Karışık kategorisinde Türkiye Şampiyonu olmayı başardı. Betül Sena Tercan, Esila Duru Şenol, Ahmet Enes Kasab ve Mustafa Kaan Alşeker'den oluşan takım bu başarılarıyla birlikte podyuma çıkmayı başardı. - SAKARYA