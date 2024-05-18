Sakarya Büyükşehir Belediyespor Hentbol Erkekler Süper Lig'de şampiyonluk için parkeye çıkacak - Son Dakika
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Sakarya Büyükşehir Belediyespor Hentbol Erkekler Süper Lig'de şampiyonluk için parkeye çıkacak

Sakarya Büyükşehir Belediyespor Hentbol Erkekler Süper Lig\'de şampiyonluk için parkeye çıkacak

Sakarya Büyükşehir Belediyespor, Hentbol Erkekler Süper Lig'de ilk şampiyonluğunu elde etmek için Beşiktaş Safi Çimento ile final serisine çıkacak. Sakarya ekibi, play-off yarı final serisinde Beykoz Belediyespor'u 2-0 yenerek finale yükseldi. Başantrenör Koral ve kaptan Döne, şampiyonluk hedeflerini dile getirirken, oyuncu Keskin ise zorlu maçlardan galip çıkmayı umduklarını belirtti.

18.05.2024 11:29
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Sakarya Büyükşehir Belediyespor, 2 sezondur mücadele ettiği Hentbol Erkekler Süper Lig'de ilk şampiyonluğunu elde etmek için parkeye çıkacak.

Ligi 2 mağlubiyetle ikinci sırada bitiren Sakarya ekibi, play-off yarı final serisinde Beykoz Belediyespor'a 2-0 üstünlük kurarak finale yükseldi.

Geçen sezon ilk kez mücadele ettiği ligde final oynayan Sakarya temsilcisi, Beykoz Belediyespor'un 3-0 gerisinde kalarak ilk sezonunda şampiyonluğu kaçırmıştı.

Beşiktaş Safi Çimento ile final serisine çıkacak yeşil-siyahlı takım, ligdeki ikinci sezonunda şampiyonluğu istiyor.

İki takım, serinin ilk maçında 20 Mayıs Pazartesi Süleyman Seba Spor Salonu'nda karşı karşıya gelecek.

Başantrenör Koral: "Umut ediyorum kupayı Sakarya'ya getiririz"

Başantrenör Mehmet Korer Koral, AA muhabirine, sezona iyi olan takımda değişiklikler yaparak başladıklarını söyledi.

Ligi iki mağlubiyetle ikinci bitirdiklerini anımsatan Koral, "Beşiktaş'ı yenebilen tek takım biz olduk. Final anına geldik. Bu başarıyı elde eden oyunculardır her zaman, her zaman onlar isterse olur. Karşılıklı çalışma, anlayış, empati önemli." dedi.

Koral, ellerinden gelen en iyi şekilde hazırlıklarını tamamlayıp gelecek haftadan itibaren play-off serisine başlayacaklarını belirterek, ilk maçın önemli olduğunu, sonraki maçların buna göre şekilleneceğini anlattı.

Her maça kazanmak için çıktıklarını ve şampiyonluğun her zaman hedefleri olduğunu dile getiren Koral, şöyle devam etti:

"Başarmanın birinci yolu, hedef koymak ve oraya doğru yürümektir. Bizim hedefimiz de şampiyonluk ama bu yolda hiç beklenmedik sonuçlar da ortaya çıkabiliyor, zaten oyunun güzelliği orada. Bu ligin en fazla şampiyon olmuş takımlarından biri Beşiktaş, camia takımı. Onlara karşı oynamak bizim için de gurur ve onur verici ancak biz de Beşiktaş'ı yenen tek takımız. Umut ediyorum, iyi maçlar oynayıp, şampiyon olarak kupayı Sakarya'ya getiririz."

Kaptan Ramazan Döne: "Mutluyuz, artık kupanın bir ucundan tuttuk"

Takım kaptanı Ramazan Döne, iki mağlubiyetle tamamladıkları sezonun kendileri için güzel geçtiğini söyledi.

Play-off'ta geçen sezonun şampiyonu Beykoz Belediyespor'u elediklerine işaret eden Döne, "Mutluyuz, artık kupanın bir ucundan tuttuk. Herhangi bir sakatlığımız, eksiğimiz yok. Sezon başında hedef koymuştuk; kupaydı." diye konuştu.

Döne, rakipleri Beşiktaş'ın hentbol tarihine damga vurmuş bir takım olduğunu dile getirerek, şunları kaydetti:

"Rakibimize karşı saygımız her zaman var ama sonuçta maç oynanmadan kazanılmıyor ya da kaybedilmiyor. Çıkacağız, mücadelemizi göstereceğiz. İnşallah galip gelen taraf biz oluruz. Sezon sonunda istediğimiz sonuçları alıp kupayı Sakarya'ya kazandırmak istiyoruz."

Oyunculardan Emre Keskin de iyi geçirdikleri sezonun play-off'larında güzel maçlar oynayarak, zor eşleşmeden başarıyla çıktıklarını anlattı.

Finalde karşılaşacakları Beşiktaş'ın çok güçlü bir takım olduğunu vurgulayan Keskin, "Sistemine sadık kalan, sistemin içinde oynayan, iyi konsantrasyonla devam edebilen takımın şampiyon olacağını düşünüyorum. Kimin şampiyon olacağını kestirmek çok zor çünkü çok üst seviye maçlar olacak. İnşallah en sonunda gülen takım biz oluruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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