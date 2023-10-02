Sakarya'da ilklerin maçı! Tuncay Şanlı, Arda Turan'ın apoletini söktü

Sakaryaspor ile Eyüpspor, Trendyol 1. Lig'in 7. haftasında Sakarya Atatürk Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Mücadeleyi ev sahibi ekip 2-0 kazanarak rakibinin 6 maçlık galibiyet serisini sona erdirdi.

KASONGO DUBLE YAPTI

Tuncay Şanlı'nın teknik direktörlüğünü yaptığı Sakaryaspor'a galibiyeti getiren golleri 46. ve 56. dakikada Kabongo Kasongo kaydetti. Arda Turan'ın çalıştırdığı Eyüpspor'da 84. dakikada Caner Erkin kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

TUNCAY ŞANLI SİFTAH YAPTI

Sakaryaspor bu sonuçla lige 6'da 6 ile başlayan Eyüpspor'a ilk mağlubiyetini yaşattı. Galibiyet hasretine son veren Tatangalar'da Tuncay Şanlı 3. maçında ilk kez kazanma başarısı gösterdi.