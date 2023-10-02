Sakarya'da ilklerin maçı! Tuncay Şanlı, Arda Turan'ın apoletini söktü - Son Dakika

Sakarya'da ilklerin maçı! Tuncay Şanlı, Arda Turan'ın apoletini söktü

Son Güncelleme: 02.10.2023 08:52

Trendyol 1. Lig'in 7. haftasında Tuncay Şanlı'nın çalıştırdığı Sakaryaspor, sahasında Arda Turan'ın hocalığını yaptığı Eyüpspor'u 2-0 mağlup etti. Bu sonuçla Tatangalar, İstanbul ekibinin 6 maçlık galibiyet serisini sona erdirdi ve rakibine bu sezon ilk mağlubiyetini tattırdı. Öte yandan Tuncay Şanlı, Sakaryaspor'un başında 3. maçında ilk kez 3 puan aldı.

Sakaryaspor ile Eyüpspor, Trendyol 1. Lig'in 7. haftasında Sakarya Atatürk Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Mücadeleyi ev sahibi ekip 2-0 kazanarak rakibinin 6 maçlık galibiyet serisini sona erdirdi.

KASONGO DUBLE YAPTI

Tuncay Şanlı'nın teknik direktörlüğünü yaptığı Sakaryaspor'a galibiyeti getiren golleri 46. ve 56. dakikada Kabongo Kasongo kaydetti. Arda Turan'ın çalıştırdığı Eyüpspor'da 84. dakikada Caner Erkin kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Sakarya'da apolet söktüler! Tuncay Şanlı, Arda Turan'ın çılgın serisine son verdi

TUNCAY ŞANLI SİFTAH YAPTI

Sakaryaspor bu sonuçla lige 6'da 6 ile başlayan Eyüpspor'a ilk mağlubiyetini yaşattı. Galibiyet hasretine son veren Tatangalar'da Tuncay Şanlı 3. maçında ilk kez kazanma başarısı gösterdi.

Sakarya'da apolet söktüler! Tuncay Şanlı, Arda Turan'ın çılgın serisine son verdi

Tuncay Şanlı, Sakaryaspor, Arda Turan, Eyüpspor, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Sakarya'da ilklerin maçı! Tuncay Şanlı, Arda Turan'ın apoletini söktü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Sakarya'da ilklerin maçı! Tuncay Şanlı, Arda Turan'ın apoletini söktü - Son Dakika
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