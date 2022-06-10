Sakarya'da bisiklet yolu ağı 22 kilometre daha uzatılacak - Son Dakika
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Sakarya'da bisiklet yolu ağı 22 kilometre daha uzatılacak

10.06.2022 15:20
Sakarya'da bisiklet yolu ağı 22 kilometre daha uzatılacak

Sakarya'da bisiklet kullanımını yaygınlaştırma çalışmaları kapsamında 22 kilometrelik yeni bisiklet yolu vatandaşlarla buluşturulacak.

Sakarya'da bisiklet kullanımını yaygınlaştırma çalışmaları kapsamında 22 kilometrelik yeni bisiklet yolu vatandaşlarla buluşturulacak.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre Ayçiçeği Bisiklet Vadisi'nden Vagon Kıraathanesi'nin bulunduğu bölgeye kadarki kısmı tamamlanan bisiklet yolu projesinin 2. ve 3. etabı için çalışmalara başlanıyor.

Kıraathane ile Arifiye Göl Park arasında yer alan yaklaşık 8 kilometrelik etap ve buradan Kocaeli sınırına ulaşacak 14 kilometrelik etap ile bisiklet yolu ağı genişletilecek.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca desteklenen projede, "Anadolu Koridoru" bisiklet ağına bağlanacak çalışmayla ulusal ve yerel bisiklet yollarının entegrasyonu sağlanacak.

"Bisiklet kültürünü daha da yukarılara taşıyacağız"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, insan ve doğa dostu ulaşım aracının kullanımını yaygınlaştırmak için birçok çalışmayı hayata geçirdiklerini belirterek, 22 kilometrelik yeni bisiklet yolu için işlemlerin kısa sürede başlayacağını kaydetti.

Yüce, Uluslararası Bisiklet Birliğince Sakarya'ya "Bisiklet Dostu Şehir" unvanı verilmesinin bu alandaki yatırımlara hız kattığına değinerek, "Bisiklet yolu ağı hedefimizi 500 kilometre olarak belirlemiştik. Hedefimiz doğrultusunda adımlarımızı atıyoruz. Bakanlığımızın desteğiyle 22 kilometre daha bisiklet yolu inşa edeceğiz. Toplam bisiklet yolu uzunluğumuz böylelikle 200 kilometreye çıkacak." ifadesini kullandı.

Ağustos ayında 5 farklı bisiklet organizasyonuna ev sahipliği yapacaklarını aktaran Yüce, "Bisiklet Dostu Şehir unvanı sadece bisiklet yollarını değil, pek çok kriteri barındırıyor. Bunun içerisinde de uluslararası organizasyonlar büyük öneme sahip. Bu yıl da 5 ayrı bisiklet organizasyonu gerçekleştireceğiz. Hazırlıklarımızı titizlikle sürdürüyoruz. Dünyanın gözünün Sakarya'da olacağı bisiklet şöleni, yeni bisiklet yolları, bisiklet uygulamaları ve diğer çalışmalarla bisiklet kültürünü daha da yukarılara taşıyacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Sakarya'da bisiklet yolu ağı 22 kilometre daha uzatılacak
Sakarya'da bisiklet yolu ağı 22 kilometre daha uzatılacak
Sakarya'da bisiklet yolu ağı 22 kilometre daha uzatılacak
Sakarya'da bisiklet yolu ağı 22 kilometre daha uzatılacak

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Kaynak: AA

Kocaeli, Arifiye, Sakarya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Sakarya'da bisiklet yolu ağı 22 kilometre daha uzatılacak - Son Dakika

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