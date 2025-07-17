Sakarya'da Dağ Bisikleti Şampiyonası Başlıyor

Tuncer Salihoğlu Dağ Bisikleti Türkiye Şampiyonası, Sakarya'da gerçekleştirilecek.

Sakarya Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafından Ayçiçeği Bisiklet Vadisi'nde düzenlenecek organizasyon, yarın başlayacak.

Özellikle kadın bisikletinin gelişiminde büyük emeği olan ve "kaptan" lakabıyla tanınan antrenör Tuncer Salihoğlu adına düzenlenen şampiyonada, "elit erkek", "elit kadın", "23 yaş altı erkek", "23 yaş aştı kadın", "genç erkek" ve "genç kadın" kategorilerinde 200 sporcu pedal çevirecek.

Üç gün sürecek şampiyona sonunda dereceye giren sporcular için ödül töreni düzenlenecek.