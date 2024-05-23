Sakarya'da düzenlenen Wushu Okul Sporları Türkiye Şampiyonası devam ediyor - Son Dakika
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Sakarya'da düzenlenen Wushu Okul Sporları Türkiye Şampiyonası devam ediyor

Sakarya\'da düzenlenen Wushu Okul Sporları Türkiye Şampiyonası devam ediyor

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Türkiye Wushu Kung Fu Federasyonunca düzenlenen Wushu Okul Sporları Türkiye Şampiyonası, Sakarya'da devam ediyor. Serdivan Spor Salonu'nda gerçekleştirilen şampiyonada, 50 farklı ilde bulunan 959 sporcu mücadele ediyor. Sporcular, 'Sanda' kategorisinde minderde rakipleriyle kıyasıya yarışırken, 'taolu' branşında ise en iyi hareketlerini sergileyerek derece elde etmeye çalışıyor. Şampiyona, yarın sona erecek.

23.05.2024 13:08
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Sakarya'da düzenlenen Wushu Okul Sporları Türkiye Şampiyonası devam ediyor.

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Türkiye Wushu Kung Fu Federasyonunca Serdivan Spor Salonu'nda yapılan şampiyonada, 50 ilden 959 sporcu mücadele ediyor.

"Sanda" kategorisinde minderde rakipleriyle kıyasıya yarışan sporcular, "taolu" branşında ise en iyi hareketlerini yaparak derece almaya çalışıyor.

Şampiyona, yarın sona erecek.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Sakarya'da düzenlenen Wushu Okul Sporları Türkiye Şampiyonası devam ediyor - Son Dakika

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