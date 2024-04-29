Sakarya'da futbol oynarken sakatlanan genç bilardoda Avrupa şampiyonu oldu - Son Dakika
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Sakarya'da futbol oynarken sakatlanan genç bilardoda Avrupa şampiyonu oldu

Sakarya\'da futbol oynarken sakatlanan genç bilardoda Avrupa şampiyonu oldu

Sakarya'da futbol oynarken 14 yaşında sakatlanan ve babasının ısrarı üzerine bilardoya başlayan 19 yaşındaki Seymen Özbaş, Türkiye birinciliğinden sonra Avrupa şampiyonu oldu. İspanya'da düzenlenen Avrupa Gençler 3 Bant Bilardo Şampiyonası'nda rakibini yenerek şampiyon olan Özbaş, ayrıca Yunanistan'da düzenlenen Avrupa 25 Yaş Altı 3 Bant Bilardo Şampiyonası'nda bronz madalya kazandı.

29.04.2024 12:34
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Sakarya'da futbol oynarken 14 yaşında sakatlanan ve babasının ısrarı üzerine bilardoya başlayan 19 yaşındaki Seymen Özbaş, Türkiye birinciliğinden sonra Avrupa şampiyonu oldu.

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde ikamet eden ve futbol oynarken 14 yaşında geçirdiği sakatlık sebebiyle sahalardan uzak kalan Seymen Özbaş, babasının ısrarı üzerine başladığı bilardoda Türkiye birinciliğinden sonra Avrupa şampiyonu oldu. Babasının işlettiği bilardo salonunda antrenmanlarını yapan 19 yaşındaki Özbaş, İspanya'da düzenlenen ve yaklaşık 10 ülkeden 32 sporcunun katıldığı Avrupa Gençler 3 Bant Bilardo Şampiyonası'nda 21 yaş altı kategorisinde rakibi Amir Ibraimov'u yenerek Avrupa şampiyonluğu elde etti.

Seymen Özbaş: "Herkes benim kadar sevindi"

Avrupa Şampiyonluğu serüvenini anlatan Seymen Özbaş, "Yaklaşık 4 yıldan beri profesyonel olarak bilardo oynamaya çalışıyorum. Bu spora babam vesilesiyle başladım. 10 yaşımdan bu yana hep babam ilgilendi. Bu yol çok zorluydu, bilardo idman olmadan olmayan bir oyundur ve psikolojimizi de sağlam tutmamız gerekiyor. Çok zorlandık ama şükürler olsun kazanmasını bildik. Avrupa şampiyonası çok zorluydu, oyuncular iyiydi ama biz Türkler olarak hep aralardan sıyrıldık. Yaklaşık 10 ülkeden 32 sporcu vardı ve 3 bant kategorisinde yarıştık. Ben de bu kategoride Avrupa şampiyonu oldum. Herkesin benimle gurur duyduğunu düşünüyorum, herkes benim kadar sevindi" dedi.

"Hayalim beden eğitimi öğretmeni olmak"

Futbol oynarken geçirdiği sakatlık sürecinde bilardoya yeniden başladığını belirten Özbaş, "14 yaşlarında Boluspor'da profesyonel şekilde top oynuyordum, tesis hayatım vardı. Diz kapağım kırıldıktan sonra 5-6 ay kadar yürüyemedim. Türkiye Gençler Şampiyonası vardı ve ben uzun süredir bilardo oynamıyordum. Babam, 'Oğlum bir şansını dene istiyorsan' dedi. Ben de girdim ve Türkiye şampiyonu oldum. Sonrasında bu spora tekrardan yöneldim. Bu sporda devam etmek istiyorum ama hayalim beden eğitimi öğretmeni olmak" diye konuştu.

Ferhat Özbaş: "Türkiye şampiyonu oldu ve sanırım hayatımıza yeni bir sayfa açtı"

Baba Ferhat Özbaş da oğlunun kendisini kırmayarak bilardoya başladığını aktararak, "Oğlum sakatlık sonrasında yürüyemedi. Yılın son etabında ben de onun bu sporda çok başarılı olacağını bildiğim için hazırlanmamız ve beraber idman yapmamız gerektiğini söyledim. Beni kırmadı, hırslı bir şekilde çalıştı. İdmanlarını yapıp o sene Türkiye şampiyonu oldu ve sanırım hayatımıza yeni bir sayfa açtı, bizim hikayemiz orada başladı. Oğlumun şampiyonluğunu gurur veya sevinç gibi basit kelimelerle tarif edemem, bunun kelime karşılığı yok. Oğlumun Avrupa şampiyonu olması benim için çok farklı bir duyguydu, İstiklal Marşı'nı okurken dehşet derecede bir heyecan, inanılmaz bir mutluluk ve huzur vardı" şeklinde konuştu.

Ayrıca Seymen Özbaş, dün Yunanistan'da düzenlenen Avrupa 25 Yaş Altı 3 Bant Bilardo Şampiyonası'nda da bronz madalya kazandı. - SAKARYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Sakarya'da futbol oynarken sakatlanan genç bilardoda Avrupa şampiyonu oldu - Son Dakika

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