Dünyanın gözü Sakarya\'da olacak: MTB Eliminatör Avrupa Şampiyonası ve Dünya Kupası nefes kesecek

MTB Eliminatör Avrupa Şampiyonası ve MTB Eliminatör Dünya Kupası heyecanı, bu yıl da Cumhurbaşkanlığı himayelerinde Ayçiçeği Bisiklet Vadisi'nde yaşanacak.

Ulusal ve uluslararası alanda birçok önemli organizasyona başarıyla ev sahipliği yapan Sakarya, bisiklet sporunun en prestijli iki organizasyonunu yeniden ağırlamaya hazırlanıyor. Avrupa'nın en prestijli bisiklet tesisleri arasında gösterilen Ayçiçeği Bisiklet Vadisi'nde 7 Haziran'da MTB Eliminatör Avrupa Şampiyonası, 14 Haziran'da ise MTB Eliminatör Dünya Kupası yarışları gerçekleştirilecek. Dünyanın ve Avrupa'nın en başarılı sporcularını bir araya getirecek organizasyonlar, bu yıl da Cumhurbaşkanlığı himayelerinde düzenlenecek. Cumhurbaşkanlığı himayelerinde gerçekleştirilecek Avrupa Şampiyonası ve Dünya Kupası yarışları, Sakarya'nın ve Türkiye'nin uluslararası spor organizasyonlarındaki marka değerine önemli katkı sunacak ve sporseverlerin gözünü yeniden Sakarya'ya çevirecek. Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, "Bisiklet alanında dünyanın ve Avrupa'nın en önemli organizasyonlarına yeniden ev sahipliği yapacak olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Cumhurbaşkanlığımızın himayelerinde gerçekleştirilecek bu büyük organizasyonlarla hem şehrimizi hem de ülkemizi dünya sahnesinde en iyi şekilde temsil edeceğiz. Sakarya'nın organizasyon gücünü, spor altyapısını ve misafirperverliğini bir kez daha tüm dünyaya göstereceğiz" dedi. - SAKARYA