Sakarya'da MTB Eliminator Dünya Kupası

Dünya Bisiklet Birliği (UCI) MTB Eliminator Dünya Kupası, 10 Ağustos'ta Sakarya'da düzenlenecek.

Sakarya Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanlığı himayelerinde ve Sakarya Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğindeki organizasyon, Ayçiçeği Bisiklet Vadisi'nde 10 Ağustos'ta yapılacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, "İsmi, 'Bisiklet Şehri' ile özdeşleşen, bisiklet sporuna yeni iklim kazandırarak Türkiye'ye sevdiren Sakarya'mızda büyük bir organizasyonun daha müjdesini veriyoruz. Cumhurbaşkanlığımız himayelerinde gerçekleştirilecek MTB Eliminator Dünya Kupası büyük heyecana sahne olacak. Biz de sabırsızlıkla bekliyoruz. Dağ parkurundaki yarışları nefeslerimizi tutarak izleyeceğiz. Daha sonra vadide şarkıları hep birlikte söyleyeceğiz. Sporseverleri ve tüm Sakarya'mızı 10 Ağustos'ta bu heyecanı birlikte yaşama davet ediyoruz." ifadelerini kullandı.

UCI ve Türkiye Bisiklet Federasyonun yönettiği etkinlik kapsamında şarkıcı Emre Fel de ücretsiz konser verecek. Ayrıca, etkinliğe katılanlar arasında yapılacak çekilişle 54 kişiye bisiklet hediye edilecek.