Sakaryaspor'un şampiyonluk sevinci - Son Dakika
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Sakaryaspor'un şampiyonluk sevinci

24.04.2022 18:25

TFF. 2. Lig Kırmızı Grup'ta deplasmanda Serik Belediyespor'u 2-1 yenerek Spor Toto 1. Lig'e yükselmeyi sezonun bitimine 2 hafta kala garantileyen Sakaryaspor'un taraftarları kentte büyük sevinç yaşadı.

TFF. 2. Lig Kırmızı Grup'ta deplasmanda Serik Belediyespor'u 2-1 yenerek Spor Toto 1. Lig'e yükselmeyi sezonun bitimine 2 hafta kala garantileyen Sakaryaspor'un taraftarları kentte büyük sevinç yaşadı.

Antalya'daki maçın bitiş düdüğüyle beraber Sakarya'daki taraftarlar kent merkezindeki Çark Caddesi'nde toplandı.

Burada meşale yakan taraftarlar Demokrasi Meydanı'na kadar alkışlarla yürüdü.

Bazı taraftarlar da araçlarla konvoy oluşturup kentte tur attı.

Taraftar Vedat Dizdar, gazetecilere yaptığı açıklamada, uzun yıllar özlemini çektikleri bir mutluluğu yaşadıklarını belirterek "Bu şampiyonluğu gerçekten bu şehir çok istiyordu. Artık bir üst lige çıkmamız gerekiyordu. Şu anda tarif edebilecek bir şeyde değiliz, daha o mutluluğu yaşayamadık." diye konuştu.

Taraftar Fatih Özcan da Sakarya'da çok galibiyetler, şampiyonluklar gördüğünü belirterek, "Burada 4 büyükleri yendiğimiz günleri gördük. inşallah o günleri de göreceğiz tekrar. Çok üzüldük, çok bekledik, en çok biz mutlu olacağız." şeklinde konuştu.

Taraftar Talha Bayraktar da "Play-off finallerine çok gittik. Çok acılar çektik, çok ağlayarak geri döndük. Artık sevinme zamanımız gelmişti. Mutluyuz." dedi.

Sakaryaspor'un şampiyonluk sevinci
Sakaryaspor'un şampiyonluk sevinci
Sakaryaspor'un şampiyonluk sevinci
Sakaryaspor'un şampiyonluk sevinci
Sakaryaspor'un şampiyonluk sevinci
Sakaryaspor'un şampiyonluk sevinci
Sakaryaspor'un şampiyonluk sevinci
Sakaryaspor'un şampiyonluk sevinci
Sakaryaspor'un şampiyonluk sevinci

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Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

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