Sakarya'da Yamaç Paraşütü: Doğa ve Şehir Manzarasını Gökyüzünden Seyretmek

Spor

Sakarya'da yamaç paraşütçülerinin gözde adresi Kırantepe'ye ilk kez gelenler, tecrübeli pilotlar eşliğinde doğa ve şehir manzarasını gökyüzünden seyretmenin hazzını yaşıyor.

Serdivan ilçesindeki 235 metre rakımlı Kırantepe Sivil Havacılık Merkezi, uçuşa elverişliliğinin yanı sıra büyükşehirlere yakınlığı dolayısıyla yılın büyük bölümünde yamaç paraşütü tutkunlarını ağırlıyor.

Özellikle yaz dönemlerinde neredeyse hiç boş kalmayan merkezde, ücret karşılığında atlayış yapılıyor.

Kırantepe'nin ziyaretçileri arasında adrenalin dolu sporu ilk kez deneyimlemek isteyen farklı yaşlardan gökyüzü meraklıları da yer alıyor.

Sakarya semalarında süzülerek doğa ve şehir manzarasını kuş bakışı görme fırsatı yakalayan ziyaretçiler, adrenalin ve uçmanın verdiği özgürlük hissini iliklerine kadar hissetmenin keyfini yaşıyor.

"Halı saha maçından risksiz bir spor"

Sakarya Sportif Havacılık Kulübü üyesi Kubilay Ertürk, AA muhabirine, Türkiye'nin en güzel yamaç paraşütü alanlarından Kırantepe'nin hem öğrenciler hem de deneyimli pilotlar için uçuşa çok elverişli bir bölge olduğunu söyledi.

Alanın büyüklüğünün tecrübeli pilotların tekrar aynı yere iniş yapabilmesine imkan sağladığını, şehir düzlüğünde iniş alanları ve boş arazilerin bulunduğunu anlatan Ertürk, merkezin konumunun meteorolojik açıdan tehlike barındırmadığını, yamaçtaki ağaçların da kalkıştaki riski azalttığını belirtti.

Ertürk, tecrübesi bulunmayanların da pilotlar eşliğinde uçabildiğine değinerek, "Kızlarımı, 5 bine yakın insanı uçurdum. Çok güvenli bir spor aslında. Hani dışarıdan bakıldığında çok riskli geliyor ama öyle değil. Belli rüzgar limitlerinin üstünde, türbülanslı havada uçmuyoruz." diye konuştu.

İlk kez atlayış yapanların sadece kalkışta heyecanlandığına, sonrasında ise kamera çekimleriyle uçuşlarını ölümsüzleştirdiklerine değinen Ertürk, çevre illerden ve yurt dışından da pilotların geldiğini, 2 bin lira ücreti olan etkinlikte öğrencilere yüzde 20 indirim uyguladıklarını kaydetti.

Ertürk, yamaç paraşütünün, uçuş hissiyatını verebilecek en iyi spor olduğunu dile getirerek, "Yani uçakta uçtuğunuzu anlamazsınız, otobüs seyahati gibidir ama bu öyle değil. Bunda tamamen rüzgarı hissediyorsunuz, kuşların cıvıltısını duyuyorsunuz. Uzun yıllardır yapıyorum, her uçuş benim için ayrı keyif. Müthiş bir şey. Hakikaten insanların deneyimlemesini istiyorum. Çok güzel bir şey. Herkesi bekliyoruz." ifadesini kullandı.

"Bir ara 'Acaba bu sportif uçuşa ben de mi başlasam?' dedirtti"

İlk uçuş deneyimini yaşayan 45 yaşındaki Muharrem Çileci, yamaç paraşütünün uçakla uçmaya benzemediğini, insanın kendisini adeta kuş gibi özgür hissettiğini söyledi.

Zaman zaman çocuklarıyla Kırantepe'ye geldiğini ancak yamaç paraşütüyle uçma deneyimini ilk kez yaşadığını anlatan Çileci, adrenalin tutkunu olduğu için hiç tedirginlik yaşamadığını ifade etti.

Çileci, eğitmenlerin uçuş öncesinde ve gökyüzünde kendilerine bilgilendirmelerde bulunduğunu belirterek, "Bir ara 'Acaba bu sportif uçuşa ben de mi başlasam?' dedirtti bana sağ olsun. Gayet güzel, herkes hayatında bir kere de olsa denemeli." dedi.

Çileci'nin 12 yaşındaki kızı Deniz Sultan Çileci de ilk kez uçmanın çok güzel bir duygu olduğunu, Sakarya ayaklarının altında olduğu için çok güzel hissettiğini dile getirdi.

İlk olmasına rağmen heyecanlandığını ancak korkmadığını belirten Çileci, "Gerçekten güzel deneyimdi benim için. Hobi amaçlı ileride yapmayı düşünüyorum." şeklinde konuştu.

"Kuş gibi olduğumuzu hissediyoruz"

23 yaşındaki Şahin Taşçı da ilk uçuşunu kadın pilot eşliğinde yaptığını belirterek, şunları söyledi:

"Kendimi düşündüğüm ilk anlardan biri oldu çünkü uçtuktan sonra insan sadece kendini düşünüyormuş. İyi tecrübe. Tekrar deneyimlemek isterim. Gerçeklik algımı önce yitirdim, ardından zamanla alıştım. Kuş gibi olduğumuzu hissediyoruz, yüklerimizden kurtuluyoruz. Şiddetle tavsiye ederim."