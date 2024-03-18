Sakarya\'da Yamaç Paraşütü Tutkunları Sezonu Açtı

Sakarya'da adrenalin tutkunlarının gözde adreslerinden Kırantepe'de sezonun açılmasıyla semada süzülme fırsatı bulan yamaç paraşütçüler, şehir ve doğa manzarası eşliğinde uçuş deneyimi yaşıyor.
Serdivan ilçesinde uçuşa elverişli olması ve büyükşehirlere yakınlığıyla yılın büyük bölümünde yamaç paraşütü tutkunlarına ev sahipliği yapan, 235 metre rakımlı Kırantepe Sivil Havacılık Merkezi'nde hava şartlarının mevsim normallerinde seyretmesiyle sezon açıldı.
Geçen yıl olumsuz hava şartları nedeniyle misafirlerini 3 ay gecikmeli olarak haziranda ağırlayan ve sezonu normal zamanlara göre daha sakin geçiren Kırantepe'de bu yıl daha çok adrenalin tutkununun gökyüzüyle buluşması bekleniyor.
Şehir içi ve dışından gelen sporseverler, gökyüzünü rengarenk yamaç paraşütleriyle şenlendiriyor. Başlangıç eğitimi alan kursiyerlerin de tercih noktası haline gelen Kırantepe, ziyaretçilerine deneyimli pilotlarla uçuş imkanı da sunuyor.
Yaklaşık 20 yıldır yamaç paraşütü yapan Sakarya Sportif Havacılık Kulübü üyesi Kubilay Ertürk, AA muhabirine, Kırantepe'nin 4-5 paraşütün aynı anda kalkabileceği alana sahip olduğunu belirtti.
Kırantepe'nin eğiminin uygunluğundan dolayı tehlikeli yer olmadığına dikkati çeken Ertürk, "Ağaçlık bölge, aşağıda iniş alanı çok, şehre çok yakın. O yüzden çok tercih ediliyor. Turistlerin de uğrak noktası. Burada çok insan uçurduk, bu bölge yamaç paraşütü için biçilmiş kaftan." dedi.
Ertürk, sezonun yavaş yavaş başladığını, havanın çok güzel olduğunu dile getirerek, Yıldız Teknik ve Boğaziçi üniversitelerinden öğrencilerin de burada eğitim uçuşu yaptığını söyledi.
İstanbul'a ve şehre çok yakın olmasının merkezi daha popüler hale getirdiğine değinen Ertürk, "Öğrenciler eğitim uçuşlarını yapabiliyorlar, profesyoneller termal akımları kullanıp çok daha yükseklerde saatlerce uçuş yapabiliyorlar. Hiçbir şey bilmeden uçmak isteyenler de bizim önümüzde 1-2 dakikalık brifing sonrası uçabiliyorlar. Çok keyifli, eğlenceli spor." diye konuştu.
Ertürk, bu sporun tehlikeli olmadığını vurgulayarak, şöyle devam etti:
"Paraşütler her sene araç muayenesi gibi teste sokuluyor. Testten uçulabilirlik raporu alırsa uçuluyor. Bir ipin 100-150 kilo kaldırma gücü var. Limitler dahilinde yapıldığında çok korkulacak spor değil. Sadece kalkış esnasında heyecanlanırsınız. Ondan sonra bütün şehir ayaklarınız altında, kuş gibi süzüldüğünüzü düşünün. Bu sporda uzun mesafe uçuşlar da oluyor. Kahramanmaraş'tan Mardin'e yaklaşık 358 kilometre uçtular, yaklaşık 9 saat 10 dakika sürdü. Bir nevi kuşları taklit ediyoruz."
"Yamaç paraşütü bizim için tutku"
İstanbul'dan gelen 37 yaşındaki yamaç paraşütü pilotu Pınar Aslandağ ise yaklaşık 5 yıldır bu sporun içinde olduğunu, güzel havayı buldukça Kırantepe'ye geldiğini söyledi.
Buradaki karasal iklimin yamaç paraşütçüsünü daha da eğittiğini anlatan Aslandağ, "O yüzden burayı çok tercih ediyoruz. Yamaç paraşütü bizim için tutku. 7/24 yamaç paraşütüyle ilgili şeyler araştırıyoruz. 'Uygun hava nerede var, nereye gitsek, bu hafta sonunu nerede geçirsek?' filan, devamlı aklımız uçuşta. Zehir desem zehir değil, çok tatlı bir spor." ifadelerini kullandı.
Son Dakika › Spor › Sakarya'da Yamaç Paraşütü Tutkunları Sezonu Açtı - Son Dakika
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