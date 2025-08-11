Sakarya Karatecilerinden Başarı: İki Gümüş ve Bir Bronz Madalya

Diyarbakır'da düzenlenen Türkiye Karate Premier League'in 5. etabında Sakarya Büyükşehirli sporcular Zeynep Şenol ve Yuşa Yaman Çakar, iki gümüş ve bir bronz madalya ile kürsüye çıktı.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü sporcuları, 8-10 Ağustos tarihlerinde Diyarbakır'da gerçekleştirilen 5. Etap Rıdvan Gümüş Türkiye Karate Premier League müsabakalarında gösterdikleri performanslarla önemli dereceler elde etti. 68 kiloda mücadele eden iki ayrı kategoride yarışan Zeynep Şenol bir gümüş bir de bronz madalya kazanarak podyumda yer aldı. Genç erkekler 76 kilogramda mindere çıkan Yuşa Yaman Çakar ise gümüş madalya kazandı. - SAKARYA