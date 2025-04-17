Sakarya\'nın Taekwondo Yıldızları Türkiye Şampiyonası\'na Katılıyor

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Taekwondo sporcuları Ecrin Yılmaz ve Zeynep Bulanık, Kütahya'da gerçekleştirilen Okul Sporları Taekwondo Yıldızlar Gruplar Müsabakaları'nda aldığı derecelerle Türkiye Şampiyonası biletini aldı.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü Taekwondo sporcuları Ecrin Yılmaz ve Zeynep Bulanık, 11 ve 13 Nisan tarihleri arası Kütahya'da yapılan düzenlenen Okul Sporları Taekwondo Yıldızlar Gruplar Müsabakalarında mindere çıktı. Sporculardan 41 kilogramda mücadele veren Ecrin Yılmaz, toplam 5 karşılaşmada sergilediği performansla ikinci olmayı başardı. Başarılı sporcu bu sonuçlarla birlikte mayıs ayında Adana'da düzenlenecek olan Türkiye Şampiyonası'na katılmaya hak kazandı. 21 ilden 450 sporcunun katıldığı organizasyonun son gününde bir diğer temsilcimiz olan Zeynep Bulanık 59 kilogramda üçüncü olmayı başardı. Sporcumuz bu sonuçlarla birlikte yine mayıs ayında düzenlenecek Türkiye Şampiyonası'nı biletini kaptı.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü yaptığı açıklamada sporcularını kutlayarak şu ifadelere yer verdi, "Kütahya'da gerçekleştirilen Okul Sporları Taekwondo Yıldızlar Gruplar Müsabakalarında elde ettikleri derecelerle Türkiye şampiyonasına katılmaya hak kazan Ecrin Yılmaz ve Zeynep Bulanık'ı tebrik ediyor, sporcularımıza bu kritik şampiyona öncesi başarılar diliyoruz." - SAKARYA