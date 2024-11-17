Sakarya Off-Road Şampiyonası Sona Erdi

Spor

Sakarya'da düzenlenen Petlas 2024 Türkiye Off-Road Şampiyonası'nda 6. ayak yarışları, seyirci etabının ardından sona erdi.

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonunun faaliyet takviminde yer alan, 54 Otomobil Sporları Kulübü tarafından Valilik, Büyükşehir Belediyesi, Spor Toto, ICRYPEX ve Petlas'ın katkılarıyla organize edilen yarışlarda 38 araçla 72 sporcu yer aldı.

Organizasyonun üçüncü ve son gününde Karaköy Mahallesi'ndeki Spor Ada Pisti'nde seyirci etabı gerçekleştirildi. Etaba 38 araçla katılan 72 sporcu, zorlu parkurda kıyasıya yarıştı.

Yolda kalan veya parkur dışına çıkan araçlar çekici traktörler yardımıyla kurtarıldı. Zorlu şartlarda mücadele eden sporcuları, vatandaşlar da ilgiyle izledi.

Kulüp Başkanı Şengöz: "Keyifli bir gün geçiriyoruz"

54 Otomobil Sporları Kulübü Başkanı Tümay Şengöz, gazetecilere, cuma günü başlayan organizasyonda dün "mukavemet" etabı gerçekleştirildiğini söyledi.

Güzel bir yarış çıkarıldığını belirten Şengöz, "Bugün 'seyirci' etabımıza 38 aracımız kayıt oldu. Türkiye'de şu ana kadar yapılan 6 yarışta en yüksek sayıda katılımı sağlamış oluyoruz. Güzel bir yarış çıkıyor, herkes memnun, pistimiz çok güzel, keyifli bir gün geçiriyoruz. Türkiye Şampiyonası olduğu için 7 ayaktan oluşuyor. 6. ayağı Sakarya yarışı. Bundan sonraki 7. ve son yarış Kahramanmaraş'ta. Sakarya Büyükşehir Belediyesinden aldığımız desteklerle güzel bir yarış organize ediyoruz." diye konuştu.

Genel klasmanda İsrafil Akyüz-Mert Tepe birinciliği, Mehmet Demirel-Fettah Yiğit ikinciliği, Ergün Çirkin-Batuhan Korkut ise üçüncülüğü elde etti.

Yarışların sonunda dereceye girenlere ödülleri törenle verildi.