Sakarya Offroad Yarışı Başlıyor

Spor

Petlas Türkiye Offroad Şampiyonası'nın 6. ayağı olan Sakarya Offroad Yarışı, yarın başlayacak.

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonundan yapılan açıklamaya göre organizasyon, 54 Otomobil Spor Kulübü (54OSK) tarafından Sakarya Valiliği, Spor Toto, ICRYPEX, Petlas ve Sakarya Büyükşehir Belediyesinin katkılarıyla 15-17 Kasım tarihlerinde Sakarya'da gerçekleştirilecek.

38 araç ve 76 sporcunun katılacağı organizasyon, yarın saat 13.40'da Demokrasi Meydanı'nda gerçekleştirilecek startla başlayacak.

Organizasyonda sporcular 16 Kasım Cumartesi saat 11.00'den itibaren Kömürlük Köyü Poyrazlar etabını, 17 Kasım Pazar günü ise Karaköy'de yer alan Spor Ada Tesisleri'ndeki seyirci etabını tamamlayacak.