Sakarya Olgunlar Futbol Turnuvası Başladı

Spor

Sakaryalı sporseverlerin yıllardır büyük bir ilgiyle takip ettiği Olgunlar Futbol Turnuvası, Ekrem Karaberberoğlu Altyapı Tesisleri'nde başladı. Turnuvanın açılışını yapan Başkan Yusuf Alemdar, tüm sporculara ve takımlara başarılar diledi.

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, Gazi Metal 34. Sakarya Olgunlar Turnuvası'nın açılışına katıldı. UEFA tarafından en iyi veteran turnuvası ödülüne layık görülen organizasyonun ilk maç düdüğü bu yıl Ekrem Karaberberoğlu Altyapı Tesisleri'nde çaldı. Organizasyonun açılış akşamına katılan Başkan Yusuf Alemdar, turnuvayı santra vuruşunu yaparak başlattı. Açılış akşamında ayrıca ASKF Başkanı Yaşar Zımba, Sakarya Gazateciler Cemiyeti Başkanı Sezai Matur, Adapazarı Belediye Başkan Yardımcısı Fatih Çelikel, Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı Orhan Bayraktar ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Sakaryalı sporseverlerin büyük bir ilgiyle takip ettiği organizasyonun açılışını yapan Başkan Yusuf Alemdar, "Yıllardır büyük heyecanla devam eden Olgunlar Futbol Turnuvasının başlangıcını yaptık. Ekrem Karaberberoğlu Altyapı Tesislerimizin ev sahipliği yapacağı turnuvaya katılan tüm takım ve sporculara başarılar diliyorum" açıklamalarında bulundu. Veteran futbolcuların yeteneklerini sergileyeceği genç, orta ve tecrübeli olmak üzere 3 ayrı kategoride toplam 46 takımın yarışacağı organizasyon bu yılda sporseverlere birbirinden zevkli mücadeleler sunacak. - SAKARYA