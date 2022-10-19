Ziraat Türkiye Kupası 3. Tur mücadelesinde Sapanca Gençlikspor'u konuk eden Altınordu, rakibini 5-0 mağlup ederek bir üst tura yükseldi.
Stat: Tire Gazi Mustafa Kemal Atatürk
Hakemler: Erdem Mertoğlu xx, Kenan Özcan xx, Hasan Erdoğan xx
Altınordu: Serhat Öztaşdelen xx, Yusuf Arslan xx, Alperen Selvi xx, Furkan Metin xx (Hasan Berat Kayalı dk. 61 x), Yusuf Can Esendemir xx (Mustafa Kocabaş dk. 46 x), Muzaffer Kocaer xxx, Emre Oymak x (Abdullah Soğucak dk. 27 xx), Yusuf Talga xx (Emircan Gürlük dk. 74 x), Sami Satılmış x (Furkan Yöntem dk. 61 x), Gökberk Efe xxx, Murat Ablay xx
Yedekler: Mert Furkan Bayram, Rahmi Salih Kaya, Metehan Yılmaz
Teknik Direktör: Ufuk Kahraman
Sapanca Gençlikspor: Oğuzhan Dertli x, İsmail Bakkal x (Vedat Saygı dk. 63 x), Muhammed Emin Ergin x (Habib Biçer dk. 46 x), Berat Çetinkaya xx, Eren Koşkun xx, İsa Güler x (Doğukan Taş dk. 70 x), Ali Helvacı xx, Bozan Uymaz x (Berkay Caymaz dk. 63 x), Hakan Taşdelen x (Talha Bulut dk. 54 x), Mehmet Avcı xx, Muhammed Pehlivan xx
Yedekler: Gökhan Açıkgöz, Batuhan Halil
Teknik Direktör: Armağan Turhan
Goller: Gökberk Efe (dk. 38 ve 64), Muzaffer Kocaer (dk. 52 ve 66), Yusuf Talga (dk. 68) (Altınordu)
Sarı kartlar: Ali Helvacı, Mehmet Avcı (Sapanca Gençlikspor), Alperen Selvi (Altınordu) - İZMİR
Son Dakika › Spor › Sakarya spor haberi: Ziraat Türkiye Kupası: Altınordu: 5 Sapanca Gençlikspor: 0 - Son Dakika