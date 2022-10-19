Ziraat Türkiye Kupası 3. Tur mücadelesinde Sapanca Gençlikspor'u konuk eden Altınordu , rakibini 5-0 mağlup ederek bir üst tura yükseldi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika › Spor › Sakarya spor haberi: Ziraat Türkiye Kupası: Altınordu: 5 Sapanca Gençlikspor: 0 - Son Dakika

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