Sakarya spor: Sakarya Voleybol'da hedef Sultanlar Ligi'ne yükselmek

Voleybol Kadınlar 1. Ligi ekiplerinden Sakarya Voleybol'un kulüp başkanı Ömer Bektaş, iyi hazırlık dönemi geçirdiklerini, inşallah bu çalışmaların mükafatını sezon sonunda önce play-off, sonra Sultanlar Ligi olarak almak istediklerini bildirdi.

Bektaş, yaptığı yazılı açıklamada, Voleybol Kadınlar 1. Ligi'nde bu hafta sonu itibarıyla 2022-2023 sezonunun başlayacağını anımsattı.

Aralıksız sürdürdükleri çalışmaların devam ettiğini aktaran Bektaş, "Teknik ekibimiz ve oyuncularımızla iyi hazırlık dönemi geçirdik. İnşallah bu çalışmalarımızın mükafatı, sezon sonunda hedefimiz olan önce play-off, ardından Sultanlar Ligi olarak taçlanır. Rekabetin üst seviyede olacağı bu sezonda mücadele eden tüm takımlarımız bir hedef doğrultusunda ilerlerken, temennim 2022-2023 sezonunun fair-play çerçevesinde seyir zevkinin yüksek olduğu, rekabetin saha içerisinde kalarak kazasız belasız sakatlıksız sezon geçirmektir. Tüm takımlara başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

Bektaş, takıma destek veren başta Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce olmak üzere Vali Çetin Oktay Kaldırım, AK Parti Sakarya Milletvekili Çiğdem Erdoğan Atabek, CHP Grup Başkanvekili ve Sakarya Milletvekili Engin Özkoç, Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası (SATSO) Yönetim Kurulu Başkanı Akgün Altuğ, Belediye Başkanları İsmail Gündoğdu, Fevzi Kılıç, Mutlu Işıksu, İsmail Karakullukçu, Güven Övün, Özcan Özen, Turgut Babaoğlu, Murat Kefli, Ahmet Acar ve Koray Oktay Özten ile yönetim kuruluna teşekkür etti.