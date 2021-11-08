Sakarya'da hedef "Spor Ada Vizyon Projesi" ile otomobil ve motosiklet sporlarında marka olmak

Sakarya Büyükşehir Belediyesinin "Spor Ada Vizyon Projesi"yle kente drag, karting, süpermoto, drift, off-road ve motokros tesisleri kazandırılacak.

Adapazarı ilçesi Karaköy bölgesinde 260 dönüm üzerinde inşa edilecek "Spor Ada Vizyon Projesi"nin protokol imza törenine, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) Başkanı Eren Üçlertoprağı ve 54 Otomobil Sporları Kulübü Başkanı Bilal Bakan katıldı.

Yüce, protokol imza töreninde yaptığı konuşmada, Sakarya'yı motosiklet ve otomobil sporları alanında marka yapacak dünya çapında bir tesis kuracaklarını belirtti.

Türkiye ve dünyadaki büyük çapta yarışlara ev sahipliği yapacak bir proje için imzayı attıklarını belirten Yüce, "Bu ada, Sakarya'yı otomobil ve motosiklet sporlarında marka yapacak. Sakarya bisiklet, motor, kano ve kürekle ilgili ülkede bir numaradır. Sakarya Büyükşehir Belediyesi olarak hazırladığımız 'Spor Ada Vizyon Projesini' hayata geçirmek üzere Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu ile bir protokol imzalıyoruz. Proje kapsamında hazırlayacağımız yapı, motor ve otomobil sporları konusunda ülkemizin en modern tesisi olacak." ifadesini kullandı.

Yapılacak tesisin detaylarına ilişkin bilgi veren Yüce, şunları kaydetti:

"Adapazarı sınırları içerisinde yer alan tesis, toplamda 260 dönüm arazi üzerine kurulacak. Tesis içerisinde 850 metre drag pisti, 12 bin metrekare karting, süpermoto ve drift pisti, 2 bin metrelik off-road ve motokros pisti, tribünler ve sosyal tesisler yer alacak. Protokolün ardından çalışmalara başlayacağız. 20-21 Kasım'da federasyonla beraber Türkiye Off-Road Şampiyonası'nın 5. Ayak yarışlarını başlatacağız. Bu yarışlar proje alanı içerisinde gerçekleştirilecek."

Öte yandan Sakarya Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde düzenlenecek Petlas 2021 Türkiye Off-Road Şampiyonası'nın 5'inci ayağı yarışlarına 30 araç ve 60 sporcu katılacak.