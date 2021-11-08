Üye Girişi
Sakarya'da hedef "Spor Ada Vizyon Projesi" ile otomobil ve motosiklet sporlarında marka olmak - Son Dakika

Sakarya'da hedef "Spor Ada Vizyon Projesi" ile otomobil ve motosiklet sporlarında marka olmak

08.11.2021 18:08
Sakarya'da hedef

Sakarya Büyükşehir Belediyesinin "Spor Ada Vizyon Projesi"yle kente drag, karting, süpermoto, drift, off-road ve motokros tesisleri kazandırılacak.

Sakarya Büyükşehir Belediyesinin "Spor Ada Vizyon Projesi"yle kente drag, karting, süpermoto, drift, off-road ve motokros tesisleri kazandırılacak.

Adapazarı ilçesi Karaköy bölgesinde 260 dönüm üzerinde inşa edilecek "Spor Ada Vizyon Projesi"nin protokol imza törenine, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) Başkanı Eren Üçlertoprağı ve 54 Otomobil Sporları Kulübü Başkanı Bilal Bakan katıldı.

Yüce, protokol imza töreninde yaptığı konuşmada, Sakarya'yı motosiklet ve otomobil sporları alanında marka yapacak dünya çapında bir tesis kuracaklarını belirtti.

Türkiye ve dünyadaki büyük çapta yarışlara ev sahipliği yapacak bir proje için imzayı attıklarını belirten Yüce, "Bu ada, Sakarya'yı otomobil ve motosiklet sporlarında marka yapacak. Sakarya bisiklet, motor, kano ve kürekle ilgili ülkede bir numaradır. Sakarya Büyükşehir Belediyesi olarak hazırladığımız 'Spor Ada Vizyon Projesini' hayata geçirmek üzere Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu ile bir protokol imzalıyoruz. Proje kapsamında hazırlayacağımız yapı, motor ve otomobil sporları konusunda ülkemizin en modern tesisi olacak." ifadesini kullandı.

Yapılacak tesisin detaylarına ilişkin bilgi veren Yüce, şunları kaydetti:

"Adapazarı sınırları içerisinde yer alan tesis, toplamda 260 dönüm arazi üzerine kurulacak. Tesis içerisinde 850 metre drag pisti, 12 bin metrekare karting, süpermoto ve drift pisti, 2 bin metrelik off-road ve motokros pisti, tribünler ve sosyal tesisler yer alacak. Protokolün ardından çalışmalara başlayacağız. 20-21 Kasım'da federasyonla beraber Türkiye Off-Road Şampiyonası'nın 5. Ayak yarışlarını başlatacağız. Bu yarışlar proje alanı içerisinde gerçekleştirilecek."

Öte yandan Sakarya Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde düzenlenecek Petlas 2021 Türkiye Off-Road Şampiyonası'nın 5'inci ayağı yarışlarına 30 araç ve 60 sporcu katılacak.

Sakarya'da hedef Spor Ada Vizyon Projesi ile otomobil ve motosiklet sporlarında marka olmak
Sakarya'da hedef Spor Ada Vizyon Projesi ile otomobil ve motosiklet sporlarında marka olmak
Sakarya'da hedef Spor Ada Vizyon Projesi ile otomobil ve motosiklet sporlarında marka olmak
Sakarya'da hedef Spor Ada Vizyon Projesi ile otomobil ve motosiklet sporlarında marka olmak
Sakarya'da hedef Spor Ada Vizyon Projesi ile otomobil ve motosiklet sporlarında marka olmak
Sakarya'da hedef Spor Ada Vizyon Projesi ile otomobil ve motosiklet sporlarında marka olmak
Sakarya'da hedef Spor Ada Vizyon Projesi ile otomobil ve motosiklet sporlarında marka olmak
Sakarya'da hedef Spor Ada Vizyon Projesi ile otomobil ve motosiklet sporlarında marka olmak
Sakarya'da hedef Spor Ada Vizyon Projesi ile otomobil ve motosiklet sporlarında marka olmak
Sakarya'da hedef Spor Ada Vizyon Projesi ile otomobil ve motosiklet sporlarında marka olmak
Sakarya'da hedef Spor Ada Vizyon Projesi ile otomobil ve motosiklet sporlarında marka olmak

Ekrem Yüce, Otomobil, Türkiye, Sakarya, Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Sakarya'da hedef 'Spor Ada Vizyon Projesi' ile otomobil ve motosiklet sporlarında marka olmak - Son Dakika Spor


YORUMLAR
500

Son Dakika

Yusuf Kenan Çalık, NTV'yle ilişkisini sonlandırdı! Tecrübeli spor spikerinin yeni adresi L1 Üçgen 19:21 Yusuf Kenan Çalık, NTV'yle ilişkisini sonlandırdı! Tecrübeli spor spikerinin yeni adresi L1 Üçgen Gürcistan'da açlık grevine devam eden tutuklu Saakaşvili hastaneye yatırıldı 19:09 Gürcistan'da açlık grevine devam eden tutuklu Saakaşvili hastaneye yatırıldı AK Parti'li Akbaşoğlu'ndan 18:16 AK Parti'li Akbaşoğlu'ndan "Lütfü Türkkan'ın milletvekilliğinin düşürülmesi söz konusu mu?" sorusuna cevap
517 milyon lira ceza kesilen Migros, market zinciri Ay-Mar'ın 25 şubesini devralıyor 17:29 517 milyon lira ceza kesilen Migros, market zinciri Ay-Mar'ın 25 şubesini devralıyor Son dakika! Altının gram fiyatı 571 lirayla rekor kırdı 16:51 Son dakika! Altının gram fiyatı 571 lirayla rekor kırdı Son dakika: Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı! Ana gündemde maddesi asgari ücret zammı ve artan gıda fiyatları 16:10 Son dakika: Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı! Ana gündemde maddesi asgari ücret zammı ve artan gıda fiyatları
Kiraladığı evdeki gizli kapağı kaldıran genç, zindanla karşılaştı 15:56 Kiraladığı evdeki gizli kapağı kaldıran genç, zindanla karşılaştı Abdurrahman Dilipak'a hayat pahalılığını sorduk, çok konuşulacak bir öneride bulundu: Çözüm kenevirde 15:01 Abdurrahman Dilipak'a hayat pahalılığını sorduk, çok konuşulacak bir öneride bulundu: Çözüm kenevirde

Son Dakika Haberleri
19:28 TOGG için önemli toplantı! Hazine ve Maliye Bakanlığı'nda son durum masaya yatırıldı
19:20 Yusuf Kenan Çalık, NTV'yle ilişkisini sonlandırdı! Tecrübeli spor spikerinin yeni adresi L1 Üçgen
19:17 Alec Baldwin'in yönetmeni öldürdüğü Rust filminin setinde aksilikler bitmiyor! Çalışanı, zehirli örümcek ısırdı
19:08 Gürcistan'da açlık grevine devam eden tutuklu Saakaşvili hastaneye yatırıldı
18:38 Dev satıştan sonra Newcastle United ilk imzayı attırdı! Yeni teknik direktörleri Eddie Howe oldu
18:35 Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan sis ve pusu duyurusu: Yüzde 25 oranında azaltma yapılacak
18:17 Survivor Aleyna Kalaycıoğlu, ceketin altına hiçbir şey giymediği pozlarıyla gündem oldu
17:35 PSV-Galatasaray maçında yayının kesilmesine sebep olmuştu! Acun Ilıcalı'nın kanalına yasa dışı bahis cezası kesildi
17:30 Son Dakika: Meral Akşener'den, Lütfü Türkkan'ın şehit yakınına küfretmesine ilk tepki: Bu olayı tasvip etmemiz mümkün değil
17:28 517 milyon lira ceza kesilen Migros, market zinciri Ay-Mar'ın 25 şubesini devralıyor
TOGG için önemli toplantı! Hazine ve Maliye Bakanlığı'nda son durum masaya yatırıldı TOGG için önemli toplantı! Hazine ve Maliye Bakanlığı'nda son durum masaya yatırıldı         
19:29
Alec Baldwin'in yönetmeni öldürdüğü Rust filminin setinde aksilikler bitmiyor! Çalışanı, zehirli örümcek ısırdı Alec Baldwin'in yönetmeni öldürdüğü Rust filminin setinde aksilikler bitmiyor! Çalışanı, zehirli örümcek ısırdı         
19:18
Survivor Aleyna Kalaycıoğlu, ceketin altına hiçbir şey giymediği pozlarıyla gündem oldu Survivor Aleyna Kalaycıoğlu, ceketin altına hiçbir şey giymediği pozlarıyla gündem oldu         
18:18
Son Dakika: Meral Akşener'den, Lütfü Türkkan'ın şehit yakınına küfretmesine ilk tepki: Bu olayı tasvip etmemiz mümkün değil Son Dakika: Meral Akşener'den, Lütfü Türkkan'ın şehit yakınına küfretmesine ilk tepki: Bu olayı tasvip etmemiz mümkün değil         
17:30
Ünlü televizyon yıldızının sır dolu gecesi! Uyandığında yatağında iki erkek ve vücudunda morluklar vardı Ünlü televizyon yıldızının sır dolu gecesi! Uyandığında yatağında iki erkek ve vücudunda morluklar vardı         
17:20
Jeff Bezos'un kız arkadaşı, Leonardo Dicaprio'ya hayran hayran bakması dikkat çekti Jeff Bezos'un kız arkadaşı, Leonardo Dicaprio'ya hayran hayran bakması dikkat çekti         
16:36
Türkiye'nin iki giyim devinde skandal görüntüler: Zam yaptıkları ürünleri indirimli diye satışa çıkardılar Türkiye'nin iki giyim devinde skandal görüntüler: Zam yaptıkları ürünleri indirimli diye satışa çıkardılar         
16:01
Bomba iddia: Irak Başbakanına yönelik SİHA saldırısını İran gerçekleştirdi Bomba iddia: Irak Başbakanına yönelik SİHA saldırısını İran gerçekleştirdi         
15:51
İç çamaşırlarının yerinde olmadığı gören kız, kamera kayıtlarını izleyince gerçeği öğrendi İç çamaşırlarının yerinde olmadığı gören kız, kamera kayıtlarını izleyince gerçeği öğrendi         
14:19
Bomba iddia: O Ses Türkiye final yapıyor Bomba iddia: O Ses Türkiye final yapıyor         
13:34
Çip krizi sebebiyle Ford, Gölcük'teki fabrikasında üretime ara verdi Çip krizi sebebiyle Ford, Gölcük'teki fabrikasında üretime ara verdi         
12:11
Son dakika! Koronavirüse yakalanana Hakan Ural hastaneye kaldırıldı Son dakika! Koronavirüse yakalanana Hakan Ural hastaneye kaldırıldı         
11:51
Hesabında 600 bin TL'yi görünce dili tutuldu: Benim için 10 saniyeliğine dünya durdu Hesabında 600 bin TL'yi görünce dili tutuldu: Benim için 10 saniyeliğine dünya durdu         
10:24
Rusya'dan itirafı: Bayraktar TB2 SİHA'yı durdurmak için 10 Pantsir hava savunma sistemi lazım Rusya'dan itirafı: Bayraktar TB2 SİHA'yı durdurmak için 10 Pantsir hava savunma sistemi lazım         
09:31
Farah Zeynep Abdullah saçlarını boyattı, yeni imajı hayranlarından tam not aldı Farah Zeynep Abdullah saçlarını boyattı, yeni imajı hayranlarından tam not aldı         
08:30
Meteoroloji'den uyarı: Sıcaklıklar hafta ortasında düşecek, Doğu Anadolu'da kuvvetli kar yağışı bekleniyor Meteoroloji'den uyarı: Sıcaklıklar hafta ortasında düşecek, Doğu Anadolu'da kuvvetli kar yağışı bekleniyor         
07:50
Berdan Mardini, şarkıcı komşusuyla aşk yaşıyor Berdan Mardini, şarkıcı komşusuyla aşk yaşıyor         
22:47
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.11.2021 19:48:14. #1.13#
SON DAKİKA: Sakarya'da hedef "Spor Ada Vizyon Projesi" ile otomobil ve motosiklet sporlarında marka olmak - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement