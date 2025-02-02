Sakaryalı Karateciler Çin'de Altın Madalya Peşinde - Son Dakika
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Sakaryalı Karateciler Çin'de Altın Madalya Peşinde

Sakaryalı Karateciler Çin\'de Altın Madalya Peşinde

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü milli karatecileri Fatih Şen ve Zümra Rezzan İm, 14-16 Mart tarihlerinde Çin'in Hangzhou şehrinde yapılacak Karate 1 Premier League müsabakalarında altın madalya için mücadele edecek.

02.02.2025 15:57  Güncelleme: 15:58
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Sakarya Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü'nün milli karatecileri Çin'in Hangzhou şehrinde gerçekleştirilecek Karate 1 Premıer League mücadelelerinde milli forma altında tatamiye çıkacak.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü'nün başarılı sporcuları Fatih Şen ve Zümra Rezzan İm, 14-16 Mart tarihlerinde Çin'de gerçekleştirilecek Karate 1 Premıer League müsabakalarına katılacak. Çin'in Hangzhou şehrinde gerçekleştirilecek mücadelelerde Büyükşehirli sporculardan Fatih Şen +84 kiloda, Zümra Rezzan İm ise 55 kiloda altın madalya mücadelesi verecek. - SAKARYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Sakaryalı Karateciler Çin'de Altın Madalya Peşinde - Son Dakika

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