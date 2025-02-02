Sakarya Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü'nün milli karatecileri Çin'in Hangzhou şehrinde gerçekleştirilecek Karate 1 Premıer League mücadelelerinde milli forma altında tatamiye çıkacak.
Sakarya Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü'nün başarılı sporcuları Fatih Şen ve Zümra Rezzan İm, 14-16 Mart tarihlerinde Çin'de gerçekleştirilecek Karate 1 Premıer League müsabakalarına katılacak. Çin'in Hangzhou şehrinde gerçekleştirilecek mücadelelerde Büyükşehirli sporculardan Fatih Şen +84 kiloda, Zümra Rezzan İm ise 55 kiloda altın madalya mücadelesi verecek. - SAKARYA
Son Dakika › Spor › Sakaryalı Karateciler Çin'de Altın Madalya Peşinde - Son Dakika
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