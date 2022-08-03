Spor Toto 1. Lig'e yükselen Sakaryaspor'da transfer çalışmaları sürüyor. Bu doğrultuda son olarak Alanyaspor forması giyen Emirhan Aydoğan'ın, Sakaryaspor ile anlaştığı duyuruldu. - SAKARYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika › Spor › Sakaryaspor, Emirhan Aydoğan'ı kadrosuna kattı - Son Dakika

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