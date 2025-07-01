Sakaryaspor Caner Erkin\'i Transfer Etti

Sakaryaspor, tecrübeli futbolcu Caner Erkin'i kadrosuna kattığını açıkladı.
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Sakaryaspor, transfer çalışmalarını sürdürüyor. Yeşil-siyahlılar tecrübeli futbolcu Caner Erkin ile sözleşme imzaladı. Kulüp tarafından yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Caner Erkin ile anlaşmaya varmıştır. Kendisine yeşil-siyah forma altında başarılar dileriz" ifadelerine yer verildi. - SAKARYA
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