12 maçta 4 kez kırmızı kart gören Caner Erkin kulüpsüz kaldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

12 maçta 4 kez kırmızı kart gören Caner Erkin kulüpsüz kaldı

12 maçta 4 kez kırmızı kart gören Caner Erkin kulüpsüz kaldı
25.02.2026 14:52
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sakaryaspor, 12 maçta 4 kırmızı kart gören Caner Erkin ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı.

Trendyol 1. Lig'e şampiyonluk hedefiyle başlayan ancak son haftalara kümede kalma mücadelesiyle giren Sakaryaspor'da beklenen ayrılık resmileşti.

Sezon başında kadrosunu tecrübeli sol bek Caner Erkin ile güçlendiren yeşil-siyahlı ekipte, deneyimli futbolcunun macerası kısa sürdü.

KIRMIZI KARTLAR SABRI TAŞIRDI

Caner Erkin, Sakaryaspor formasıyla çıktığı 12 maçta 4 kez kırmızı kart gördü. Kritik karşılaşmalarda takımını eksik bırakan 37 yaşındaki futbolcunun bu istatistiği ayrılığın en önemli nedeni olarak gösterildi. Kulüp yönetimi, oyuncuyla karşılıklı anlaşma sağlanarak yolların ayrıldığını duyurdu.

12 maçta 4 kez kırmızı kart gören Caner Erkin kovuldu

RESMİ AÇIKLAMA

Sakaryaspor'dan yapılan açıklamada, "Sezon başında kadromuza kattığımız profesyonel futbolcumuz Caner Erkin ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Kendisine bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.

Sakaryaspor, Caner Erkin, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor 12 maçta 4 kez kırmızı kart gören Caner Erkin kulüpsüz kaldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (9)

  • ihsan Toper ihsan Toper:
    geç bile kalındı takıma çok zararı vardı 35 1 Yanıtla
    bx9d7jpsy6 bx9d7jpsy6:
    bahis oyunu oynuyordur kırmızı kart olura 20 0
  • Murat Avci Murat Avci:
    pnk şımarık 21 1 Yanıtla
  • Musa Şahin Musa Şahin:
    az daha kalsa küme düşürdi sakarya 20 0 Yanıtla
  • necati çolak necati çolak:
    Maşallah Sakaryaspor da tarih yazdın en kısa sürede en çok kırmızı kart gören futbolcu diye 11 0 Yanıtla
  • Ates null Ates null:
    12 maçta 4 kırmızı garip bir durum.Kulüp geçte olsa doğru bir karar almış. Kulüplerin sözleşme yaparken buna benzer kart konularını da gözeterek sözleşme yapması lazım. Çok sık kart göremek hatta bilerek görmek,insanların aklına çok kurtlar düşürür. 3 0 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Başkomiser yalanıyla 20 milyonluk dolandırıcılığa 3 tutuklama Başkomiser yalanıyla 20 milyonluk dolandırıcılığa 3 tutuklama
ABD, Karayipler’de yaptırıma tabi tutulan petrol tankerine el koydu ABD, Karayipler'de yaptırıma tabi tutulan petrol tankerine el koydu
6 ili birbirine bağlayacak hızlı tren hattı geliyor Seyahat süresi 2 saate düşecek 6 ili birbirine bağlayacak hızlı tren hattı geliyor! Seyahat süresi 2 saate düşecek
Ünlü fenomenden tepki çeken tavsiye: Kahve makinesinde iç çamaşır yıkamayı önerdi Ünlü fenomenden tepki çeken tavsiye: Kahve makinesinde iç çamaşır yıkamayı önerdi
Konyaspor-Galatasaray maçının VAR kayıtları açıklandı Konyaspor-Galatasaray maçının VAR kayıtları açıklandı
Dilenci kadınların saç saça baş başa kavgasında olan küçük bebeğe oldu Dilenci kadınların saç saça baş başa kavgasında olan küçük bebeğe oldu

16:43
Acun görmesin: Survivor’da kurgucuyu işinden edecek hata
Acun görmesin: Survivor'da kurgucuyu işinden edecek hata
15:51
Dev bankadan altın için çılgın tahmin
Dev bankadan altın için çılgın tahmin
15:44
Hindistan Başbakanı Narendra Modi, uçaktan iner inmez Netanyahu’ya sarıldı
Hindistan Başbakanı Narendra Modi, uçaktan iner inmez Netanyahu'ya sarıldı
15:24
Çok konuşulacak Kılıçdaroğlu iddiası: İmamoğlu dahil tüm başkanları ihraç edecek
Çok konuşulacak Kılıçdaroğlu iddiası: İmamoğlu dahil tüm başkanları ihraç edecek
15:12
Takımın yarısı yok İşte Fenerbahçe’nin Nottingham Forest maçı kamp kadrosu
Takımın yarısı yok! İşte Fenerbahçe'nin Nottingham Forest maçı kamp kadrosu
14:43
Rekabet Kurumu, 19 özel okula inceleme başlattı
Rekabet Kurumu, 19 özel okula inceleme başlattı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.02.2026 17:30:35. #7.13#
SON DAKİKA: 12 maçta 4 kez kırmızı kart gören Caner Erkin kulüpsüz kaldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.