Sakaryaspor\'da Hakan Kutlu Dönemi Sona Erdi

20.02.2026 22:45
Sakaryaspor, Teknik Direktör Hakan Kutlu ile yollarını ayırdı. 52 günde 5 mağlubiyet yaşandı.

Sakaryaspor, Teknik Direktör Hakan Kutlu ile yollarını ayırdıklarını açıkladı.

Trendyol 1. Lig'in 26. haftasında Sakaryaspor'un Pendikspor'a 2-0 yenilmesinin ardından, yönetim kurulu ile bir araya gelen Hakan Kutlu, yeşil-siyahlı ekiple yollarını ayırdı. Kulüp tarafından yapılan açıklamada, "Teknik direktörümüz Hakan Kutlu ile yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Bugüne kadar verdiği emekler için kendisine teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz" ifadelerine yer verildi. Kutlu, 29 Aralık 2026 tarihinde başladığı görevini 52 gün sürdürdü. Bu süreçte Sakaryaspor, çıktığı 7 maçtan 2 beraberlik, 5 mağlubiyet ile ayrıldı. Kutlu'nun döneminde rakip ağlar 2 kere havalandırıldı. - SAKARYA

Kaynak: İHA

