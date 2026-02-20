Sakaryaspor\'da Hakan Kutlu Dönemi Sona Erdi

Sakaryaspor, Teknik Direktör Hakan Kutlu ile yollarını ayırdıklarını açıkladı.

Trendyol 1. Lig'in 26. haftasında Sakaryaspor'un Pendikspor'a 2-0 yenilmesinin ardından, yönetim kurulu ile bir araya gelen Hakan Kutlu, yeşil-siyahlı ekiple yollarını ayırdı. Kulüp tarafından yapılan açıklamada, "Teknik direktörümüz Hakan Kutlu ile yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Bugüne kadar verdiği emekler için kendisine teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz" ifadelerine yer verildi. Kutlu, 29 Aralık 2026 tarihinde başladığı görevini 52 gün sürdürdü. Bu süreçte Sakaryaspor, çıktığı 7 maçtan 2 beraberlik, 5 mağlubiyet ile ayrıldı. Kutlu'nun döneminde rakip ağlar 2 kere havalandırıldı. - SAKARYA