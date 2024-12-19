Sakaryaspor Erzurumspor Maçına Hazır - Son Dakika
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Sakaryaspor Erzurumspor Maçına Hazır

Sakaryaspor Erzurumspor Maçına Hazır

Sakaryaspor, Erzurumspor FK maçı için idman yaptı. Salih Dursun ve Emre Demir sakat.

19.12.2024 17:24
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Sakaryaspor, Trendyol 1. Lig'in 17. haftasında Erzurumspor FK ile oynayacağı maçın hazırlıklarını yaptığı idmanla sürdürdü.

Sapanca Atatürk Stadyumu'nda, Teknik Direktör Mesut Bakkal yönetiminde basına açık şekilde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleri ile başladı. Yeşil-siyahlılar, 5'e 2 top kapma çalışmasıyla devam ettiği idmanı, taktik çalışma ile tamamladı.

Sakatlıkları sebebiyle Salih Dursun ve Emre Demir antrenmanda yer almadı. - SAKARYA

Kaynak: İHA

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