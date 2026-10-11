Sakaryaspor, evinde İskenderunspor'la 2-2 berabere kalıp iki puan yitirdi - Son Dakika
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Sakaryaspor, evinde İskenderunspor'la 2-2 berabere kalıp iki puan yitirdi

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Sakaryaspor, evinde İskenderunspor\'la 2-2 berabere kalıp iki puan yitirdi
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TFF 2. Lig'in 6. haftasında Sakaryaspor, evinde İskenderunspor ile 2-2 berabere kalarak iki puan kaybetti. Teknik direktörler maç sonrası, Sakaryaspor'un evinde beklenmedik iki puan kaybettiğini, İskenderunspor'un ise zorlu deplasmandan 1 puanla döndüğünü ifade etti.

Sakaryaspor'un sahasında karşılaştığı İskenderunspor ile 2-2 berabere kaldığı maçın ardından düzenlenen basın toplantısında her iki takımın teknik direktörleri mücadeleyi değerlendirdi.

TFF 2. Lig'in 6. haftasında Sakaryaspor, konuk ettiği İskenderunspor ile 2-2 berabere kaldı. Karşılaşmanın ardından iki takımın teknik direktörleri maçı değerlendirdi. Maçtaki duraksamalar hakkında açıklamada bulunan İskenderunspor teknik direktörü Zeyni Özdemir, "Sakaryaspor gibi güçlü bir rakibe karşı oynarken puan mücadelesinde bunlar futbolda olağan durumlar. Ayrıca taraftarların tarafıma attığı bazı maddeler oldu, bunlar elbette hoş şeyler değil" dedi.

"Bizim için bir ders oldu"

Sahalarında beklenmedik bir kayıp yaşadıklarını belirten Sakaryaspor Teknik Direktörü Ümit Bozkurt, "Evimizde, taraftarlarımızın önünde hiç hesapta olmayan iki puan kaybettik. Maça başlangıcımız iyiydi ve bu maçı kazanmamız gerekiyordu. Rakip Sakarya'ya gelip direndi, onları da tebrik ediyorum. Lige iyi başladık ve bugün evimizde puan kaybetmemize rağmen ligde iyi durumdayız. Ancak bu demek değil ki eksiklerimizin üzerine düşmeyeceğiz. Buradan dersler çıkarıp daha sağlam ve emin adımlarla yolumuza devam edeceğiz. Biraz daha direnç gösterebilseydik, belki de maçı bitirebilirdik. Bu sonuç bizim için bir ders oldu. Derslerimizi çıkarıp daha fazla çalışarak kenetleneceğiz" diye konuştu.

"Takımımız daha arzulu oynadı"

Zorlu bir deplasmandan puanla döndüklerini aktaran İskenderunspor Teknik Direktörü Zeyni Özdemir ise, "Sakaryaspor büyük bir camia ve 5 haftadır namağlup ilerliyordu. Buraya gelirken zor bir maç olacağını biliyorduk ve öyle de oldu. Takımımız daha arzulu oynadı, hatta son dakikalarda galibiyet de gelebilirdi. Buradan 1 puanla ayrılıyoruz. Geçen hafta da iyi oynamamıza rağmen mağlup olmuştuk. İskenderunspor iyi bir yolda ve daha da iyi olacak" şeklinde konuştu.

"Bunlar futbolda olağan durumlar"

Maç içerisindeki duraksamalara ve tribün tepkilerine de değinen Özdemir, "Pozisyonları zaman geçirme olarak adlandırmamak lazım. Sakaryaspor gibi güçlü bir rakibe karşı oynarken puan mücadelesinde bunlar futbolda olağan durumlar. Ayrıca taraftarların tarafıma attığı bazı maddeler oldu, bunlar elbette hoş şeyler değil" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA
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