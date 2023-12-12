Sakaryaspor, Hakem Saldırısını Kınadı

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Sakaryaspor, Trendyol Süper Lig'de MKE Ankaragücü ile Çaykur Rizespor arasında oynanan maçta hakem Halil Umut Meler'e yapılan saldırıya tepki gösterdi.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, şu ifadelere yer verildi:

"Ankaragücü-Çaykur Rizespor müsabakasında hakem Halil Umut Meler'e yönelik saldırının kabul edilemez olduğunu belirtiyor ve esefle kınıyoruz. Halil Umut Meler'e geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, Türk futboluna zarar veren bu tip olayların bir daha yaşanmamasını temenni ediyoruz."