Sakaryaspor ile Sebail FK Maçında Kavga Çıktı

Bolu'da Sakaryaspor'un Azerbaycan ekibi Sebail FK ile oynadığı hazırlık maçının son anlarında rakip oyuncunun Sakaryasporlu futbolcunun boğazına sarılmasıyla saha bir anda karıştı, tekmeli yumruklu kavga teknik heyetlerin müdahalesiyle güçlükle yatıştırıldı.

Yeni sezon hazırlıklarını Bolu'da sürdüren Sakaryaspor, kamptaki ikinci hazırlık maçında Azerbaycan temsilcisi Sebail FK ile 1-1 berabere kaldı. Bolu kampında oynanan mücadelenin ilk düdüğünden itibaren sert müdahalelerle saha içindeki tansiyon yüksek seyretti. ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlanan karşılaşmanın ikinci yarısına hızlı başlayan Sakarya ekibi, henüz ilk dakikada Uğur Can'ın attığı golle 1-0 öne geçti. Sebail FK, bulduğu golle skoru 1-1'e getirdi.

Boğazını sıktı, ortalık karıştı

Maçın son bölümünde Sebail FK'lı bir futbolcunun Sakaryasporlu oyuncunun boğazını sıkmasıyla başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Saha içinde gerginliğin tırmanması üzerine iki takımın diğer futbolcuları ve teknik heyetleri araya girerek olayları yatıştırdı. Karşılaşma 1-1'lik beraberlikle tamamlandı.