Sakaryaspor Kongresi Gerginlik Nedeniyle Ertelendi - Son Dakika
31.05.2026 17:01
Sakaryaspor'un olağanüstü genel kurulu, divan listesi sunumu sırasında çıkan gerginlik nedeniyle ertelendi.

Sakaryaspor'un olağanüstü genel kurulu toplantısı, divan listesi sunulması esnasında çıkan gerginlik nedeniyle ertelendi. Kolluk kuvvetlerinin müdahale ederek sakinleştirdiği kongre, divan kurulu maddeleri gereğince iptal edildi.

Sakaryaspor'da merakla beklenen olağanüstü genel kurul kongresi, Atatürk Stadyumu'nda öğle saatlerinde gerçekleştirilen açıklamalarla başladı. Yapılan konuşmaların ardından iddiaya göre, divan kurulu listesi sunulması için kongreye ara verildiği esnasında delege olmadığı belirtilen bir şahsın, divan kurulu listesi sunması üzerine kongrede gerginlik yaşandı. Yaşanan olayın ardından tansiyon yükselirken, yeşil-siyahlı ekibin taraftar grubu Tatangalar, kongreye müdahale etme girişiminde bulundu. Kısa sürede büyüyen arbede üzerine salonda görevli kolluk kuvvetleri devreye girdi. Ekiplerin ve yönetim kurulu üyelerinin çabası sonucu ortam sakinleştirildi.

Kongre ertelendi

Yaşanan olayların ardından toplanan heyet, olağanüstü genel kurul kongresini, divan kurulu 12. ve 17. maddesi gereğince henüz takvimi açıklanmayan tarihe erteleme kararı aldı. Alınan karar, "Az önce çıkan kargaşa ve kongrenin selamet ile devam edebilmesi adına, bu genel kurulu, divan başkanımız ve divan üyelerimiz ile dağıtma kararı almış bulunmaktayız. Kanunun 17. maddesine göre toplantının ertelenmesi ve yeni tarihinin belirlenmesinin ardından kulüp açıklamada bulunacaktır. Bu başvuru ile birlikte yeni kongre tarihi ilan edilecektir" ifadeleri ile açıklandı.

Enes Zengin: "Kim olduğunu bilmediğimiz birine Sakaryaspor'u teslim edemeyiz"

Kulüp Başkanı Enes Zengin, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Sakarya'mızın en büyük değeri Sakaryaspor'un böyle niyetler için kullanılması hepimizi üzüyor. Daha önce de bu arkadaş böyle bir şey yapmış. Burada Sakaryaspor için en iyisini düşündük. Tuncay Şanlı göreve geldiğinde kendisine, 'Bu görev sana yakışır, sen bu şehrin bir değerisin' dedim. Kendisine inanıyorduk. Ancak bugün kim olduğunu dahi bilmediğimiz birine Sakaryaspor'u emanet edemeyiz. Burası kimsenin prim yapacağı bir yer değil. Burası kimsenin isim yazdıracağı bir yer değil. Burası bir şehrin sorumluluğunu gerektiren bir emanet" dedi. - SAKARYA

Kaynak: İHA

