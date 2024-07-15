Sakaryaspor Kulüp Başkanı Gökhan İn, Kartepe kampını ziyaret etti - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Sakaryaspor Kulüp Başkanı Gökhan İn, Kartepe kampını ziyaret etti

Sakaryaspor, yeni sezon hazırlıklarını Kartepe kampında sürdürüyor. Takımın moral ve motivasyonunu yükseltmek için kampı ziyaret eden Sakaryaspor Kulüp Başkanı Gökhan İn, futbolculara desteklerini dile getirdi. Başkan İn, takımın gösterdiği çabadan memnun olduğunu ifade ederek, büyük başarılara imza atacaklarına inandığını söyledi.

15.07.2024 13:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sakaryaspor, yeni sezon hazırlıklarını Kartepe kampında sürdürüyor. Takımın moral ve motivasyonunu yükseltmek için kampı ziyaret eden Sakaryaspor Kulüp Başkanı Gökhan İn, "Hepinizin gayretini yakından takip ediyor ve gurur duyuyoruz. Sezon boyunca hep birlikte el ele vererek büyük başarılara imza atacağımıza inanıyorum. Yönetim olarak her zaman yanınızdayız ve size olan desteğimiz tamdır" dedi.

Yeni sezon hazırlıkları çerçevesinde ilk etap çalışmalarını Rüstemler Tesisleri'nde tamamlayan Sakaryaspor, ikinci etap için Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde bulunan otelde kampa girdi. Yeşil-siyahlı takımın moral ve motivasyonunu yükseltmek amacı ile Sakaryaspor Kulüp Başkanı Gökhan İn, Asbaşkan Tolga Taş ve yönetim kurulu üyeleri 13 Temmuz'da kampa giren kafileyi ziyaret etti. Ziyaret sırasında Başkan İn, teknik heyet ve futbolcularla bir araya gelerek desteklerini dile getirdi.

Takımın gösterdiği çabadan memnun olduğunu ifade eden ve kampta takım ile birlikte olmaktan dolayı duyduğu mutluluğu dile getiren Başkan Gökhan İn, "Bugün burada, sizlerle birlikte olmak bizler için büyük bir mutluluk kaynağı. Bu kamp döneminde göstermiş olduğunuz özveri ve disiplin, Sakaryaspor'un geleceği adına bizlere umut veriyor. Hepinizin gayretini yakından takip ediyor ve gurur duyuyoruz. Sezon boyunca hep birlikte el ele vererek büyük başarılara imza atacağımıza inanıyorum. Yönetim olarak her zaman yanınızdayız ve size olan desteğimiz tamdır. İyi bir hazırlık dönemi geçirmenizi ve sezona güçlü bir başlangıç yapmanızı diliyorum" diye konuştu.

Asbaşkan Tolga Taş da takımın moralini yüksek tutmanın önemine değinerek, oyunculara ve teknik heyete başarılar diledi. Yönetim kurulu üyeleri ise futbolcularla sohbet ederek, ihtiyaç ve taleplerini dinledi. Ziyaret sonrasında takımın antrenmanını izleyen yönetim kurulu üyeleri, kampın genel durumu hakkında teknik heyetten bilgi aldı. Teknik direktör ve futbolcular, yönetimin ziyaretinden duydukları memnuniyeti dile getirerek, desteklerinin kendilerine büyük motivasyon sağladığını ifade ettiler.

Sakaryaspor, Kartepe kampında sezon öncesi hazırlıklarına tüm hızıyla devam ederken, takımın moral ve motivasyonunun yüksek olduğu gözlemlendi. - SAKARYA

Kaynak: İHA

Sakaryaspor, Sakarya, Kartepe, Futbol, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Sakaryaspor Kulüp Başkanı Gökhan İn, Kartepe kampını ziyaret etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


14:10 Kim bu kadın Trump’a yönelik saldırı anında tavırlarıyla dikkat çekti Kim bu kadın? Trump'a yönelik saldırı anında tavırlarıyla dikkat çekti
13:50 Irak ve Suriye’nin kuzeyine operasyon 17 terörist etkisiz hale getirildi Irak ve Suriye'nin kuzeyine operasyon! 17 terörist etkisiz hale getirildi
13:27 Çeşme’de orman yangını Alevler, 4 saat içerisinde bölgeyi tanınmaz hale getirdi Çeşme'de orman yangını! Alevler, 4 saat içerisinde bölgeyi tanınmaz hale getirdi
12:14 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan 15 Temmuz mesajı: Darbeye tiyatro diyenleri affetmeyiz Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 15 Temmuz mesajı: Darbeye tiyatro diyenleri affetmeyiz
13:50 Yeni dizisi için imaj değiştiren Ertan Saban, yeni haliyle beğenilmedi Yeni dizisi için imaj değiştiren Ertan Saban, yeni haliyle beğenilmedi
12:29 İstanbul’a gelmesine saatler kaldı Fenerbahçe Allan Saint Maximin’e kavuşuyor İstanbul'a gelmesine saatler kaldı! Fenerbahçe Allan Saint Maximin'e kavuşuyor
12:24 Milyoner’e katılan yarışmacı hiç susmadı Kenan İmirzalıoğlu sonunda patladı: Makineli tüfek gibisin Milyoner'e katılan yarışmacı hiç susmadı! Kenan İmirzalıoğlu sonunda patladı: Makineli tüfek gibisin
11:55 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan şehitlerimiz için Kur’an tilaveti Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehitlerimiz için Kur'an tilaveti
11:38 Adana’da dünyanın en eski, en küçük memeli hayvanı görüldü Adana'da dünyanın en eski, en küçük memeli hayvanı görüldü
11:27 Emine Erdoğan’dan 15 Temmuz paylaşımı: Bu emaneti sonsuza dek koruyacak ve yücelteceğiz Emine Erdoğan'dan 15 Temmuz paylaşımı: Bu emaneti sonsuza dek koruyacak ve yücelteceğiz
11:21 Listede 3 Türk var EURO 2024’e damga vuran kadro belli oldu Listede 3 Türk var! EURO 2024'e damga vuran kadro belli oldu
11:20 21 senede 2 kez baypas 27 kez anjiyo oldu 74 yaşında kalbinin delik olduğunu öğrendi 21 senede 2 kez baypas 27 kez anjiyo oldu; 74 yaşında kalbinin delik olduğunu öğrendi
11:16 Cezaevine uyuşturucu sokup, ticaret yaptığı iddia edilen avukat için 20 yıla kadar hapis istemi Cezaevine uyuşturucu sokup, ticaret yaptığı iddia edilen avukat için 20 yıla kadar hapis istemi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.07.2024 14:25:48. #1.13#
SON DAKİKA: Sakaryaspor Kulüp Başkanı Gökhan İn, Kartepe kampını ziyaret etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement