Sakaryaspor Küme Düştü
Sakaryaspor Küme Düştü
13.04.2026 22:29
Sakaryaspor, Esenler Erokspor'a 2-1 yenilerek Trendyol 1. Lig'den düştü.

Trendyol 1. Lig'in 35. haftasında Sakaryaspor, konuk ettiği Esenler Erokspor'a 2-1 mağlup oldu. Yeşil-siyahlılar ligin bitimine 3 hafta kala küme düştü.

Maçtan dakikalar

30. dakikada gelişen Sakaryaspor atağında, ceza sahası içine yakın bölgede Pena'nın ortasında Burak Bekaroğlu, kafa vuruşu ile meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-0

49. dakikada gelişen Esenler Erokspor atağında, sol kanattan açılan ortada ceza sahasında gelişine şut çeken Recep Niyaz, topu ağlara gönderdi. 1-1

53. dakikada sağ kanatta gelişen Sakaryaspor atağında açılan orta, penaltı noktasına düşmeden Erokspor kalecisi Ertuğrul Çetin tarafından yumruklanarak uzaklaştı.

63. dakikada Sakaryaspor ceza sahasında oluşan karambolde, top Recep Niyaz'ın önünde kaldı. Niyaz'ın çektiği şut, az farkla kalenin sağından dışarı çıktı.

73. dakikada Esenler Erokspor'un sol kanattan kullandığı köşe vuruşunda, ceza sahası içinde karambol oluştu. Sağ tarafa yönelen topu sonrası Faye, açılan ortaya kafa vururken, kalecinin müdahalesi sonrası Arif Kocaman topu çizgiden uzaklaştırdı.

78. dakikada sağ kanattan hızlı gelişen Esenler Erokspor atağında Recep Niyaz'ın şutu direkten dönerek Catakovic'in önünde kaldı. Bu oyuncunun çektiği şutta meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-2

Stat: Yeni Sakarya Atatürk

Hakemler: Batuhan Kolak, Hüsnü Emre Çelimli, Harun Terin

Sakaryaspor: Szumski, Teixeira, Pena Flores (Alparslan Demir dk. 87), Kerem Şen (Doğukan Tuzcu dk. 65), Serkan Yavuz, Owusu (Emre Demir dk. 61), Arif Kocaman, Vukoviç, Burak Bekaroğlu, Melih Bostan (Zwoliski dk. 45), Poyraz Efe Yıldırım

Yedekler: Mehmet Ataberk Dadakdeniz, Mirza Cihan, Haydar Karataş, Soro, Salih Dursun, Selim Kütük

Teknik Direktör: Mustafa Dalcı

Esenler Erokspor: Osman Ertuğrul Çetin, Mikail Okyar (Alper Karaman dk. 77), Ryan Jack (Eray Korkmaz dk. 45), Hamza Catakovic (Berat Luş dk. 87), Mame Mor Faye, Nzaba, Yunus Emre Gedik (Ömer Faruk Beyaz dk. 45), Recep Niyaz (Enes Ali Oral dk. 81), Hayrullah Bilazer, Minervino da Silva, Dimitri Kevin Cavare

Yedekler: Muhammed Birkan Tetik, Tugay Kacar, Yusuf Arda Özyurt, Talha Tekin

Teknik Sorumlu: Uğur Okur

Goller: Burak Bekaroğlu (dk. 16) (Sakaryaspor), Recep Niyaz (dk. 49), Catakovic (dk. 80) (Esenler Erokspor)

Kırmızı kart: Serkan Yavuz (Sakaryaspor)

Sarı kartlar: Mikail Okyar, Faye (Esenler Erokspor) Poyraz Efe Yıldırım, Alparslan Demir (Sakaryaspor) - SAKARYA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Sakaryaspor, Trendyol, Esenler, Futbol, Spor, Son Dakika

