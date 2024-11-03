Trendyol 1. Lig'in 11. haftasında Yeni Malatyaspor, Gaziantep'te Sakaryaspor ile karşılaşıyor. Müsabakanın ilk yarısını Sakaryaspor 1-0 önde tamamladı.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
12. dakikada sol kanattan kullanılan serbest vuruşta ceza sahası içinde oluşan karambolde Erdi Dikmen meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. Ancak hakem Fatih Tokail'in, Salih'in topa elle müdahalesi gerekçesiyle gol geçerli sayılmadı.
20. dakikada Murat Cem'in sağ taraftan kullandığı köşe vuruşunda penaltı noktasında iyi yükselen Erdi kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu 0-1
45+3. dakikada sol kanattan gelişen Sakaryaspor atağında Saint-Louis'in pasında ceza sahası içinde topla buluşan Rayane Aabid'in vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Enes Salik'te kaldı.
Hakemler: Fatih Tokail, Şenol Bektaş, Sabri Öğe
Yeni Malatyaspor: Abdulsamet Damlu (Enes Salik dk. 17), Erşan Yaşa, Yiğit Ulaş, Berat Yaman, Emircan Bayraktar, Ferhat Canlı, Atakan Müjde, Burak Efe Yaz, Umut Tanış, Mehmet Güneş, Mert Miraç Altıntaş
Yedekler: Eray Şişman, Mehmet Taştan, Enes Savucu, Nuri Aydın, Cengizhan Akgün, Alperen Arslan, Ömer Çağrı Ataş, Metehan Ünal, Osman Katipoğlu
Teknik Sorumlu: Devriş Deniz
Sakaryaspor: Jakub Suzumski, Salih Dursun, Erdi Dikmen, Bülent Uzun, Cebrail Karayel, Rayane Aabid, Nsana Simon, Saint- Louis, Murat Cem Akpınar, Mendy Mamadou, Fernando Dos Santos
Yedekler: İsmail Çipe, Kahraman Demirtaş, Emircan Altıntaş, Mustafa Pektemek, Oğuzhan Çapar, Emre Demir, Engin Can Aksoy, Ennur Totre, Muhammed Ertürk, Volkan Egri
Teknik Direktör: Mesut Bakkal
Gol: Erdi Dikmen (dk. 20) (Yeni Malatyaspor) - GAZİANTEP
Son Dakika › Spor › Sakaryaspor, Malatyaspor'u 1-0 Geçti - Son Dakika
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