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Sakaryaspor, Fatih Karagümrük'ten Samed Onur'u transfer etti - Son Dakika
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Sakaryaspor, Fatih Karagümrük'ten Samed Onur'u transfer etti

Sakaryaspor, Fatih Karagümrük\'ten Samed Onur\'u transfer etti

Trendyol 1. Lig takımlarından Sakaryaspor, Fatih Karagümrük forması giyen Samed Onur'u transfer etti.

01.02.2024 20:35  Güncelleme: 20:36
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Trendyol 1. Lig takımlarından Sakaryaspor, Fatih Karagümrük forması giyen Samed Onur'u transfer etti.

Sakaryaspor son olarak Fatih Karagümrük forması giyen Samed Onur ile sözleşme imzaladı. Yeşil-siyahlıların sosyal medya hesabından konuyla ilgili yapılan paylaşımda, "Son olarak Fatih Karagümrük forması giyen futbolcu Samed Onur ile sözleşme imzaladık" denildi. - SAKARYA

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Sakaryaspor, Fatih Karagümrük'ten Samed Onur'u transfer etti - Son Dakika
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