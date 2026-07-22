Sakaryaspor, Serkan Odabaşoğlu'nu Yeniden Transfer Etti

Nesine 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Sakaryaspor, 31 yaşındaki orta saha oyuncusu Serkan Odabaşoğlu'nu renklerine kattı.

Kulübün ABD merkezli X sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, "Daha önce takımımızın başarısı için ter döken eski futbolcumuz Serkan Odabaşoğlu ile anlaşmış bulunmaktayız. Kendisine yeşil-siyah formamız altında tekrar başarılar dileriz. Yeniden hoş geldin Serkan." ifadeleri kullanıldı.