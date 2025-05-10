Stat: Yeni Sakarya Atatürk
Hakemler: Davut Dakul Çelik, Emre Doğu, Harun Reşit Güngör
Sakaryaspor: Szumski, Serkan Yavuz, Oğuzhan Çapar, N'Koulou, Bülent Uzun, Burak Altıparmak, Simon, Aabid (Dk. 77 Kakuta), Emre Demir (Dk. 80 Ömer Şişmanoğlu), Burak Çoban (Dk. 90 Emircan Altıntaş), Mendy
Esenler Erokspor: Canberk Yurdakul, Furkan Orak, Mücahit Albayrak (Dk. 75 Eşref Korkmazoğlu), Metehan Mert, Nzaba, Seyfettin Anıl Yaşar, Pinchi (Dk. 46 Ufuk Akyol), Jack (Dk. 75 Berkay Aydoğmuş), Laine (Dk. 88 Yusuf Yücer), Kayode, Catakovic (Dk. 60 Junior Fernandes)
Goller: Dk. 13 Mendy, Dk. 67 Burak Çoban (Sakaryaspor)
Sarı Kartlar: Dk. 85 Burak Çoban (Sakaryaspor), Dk. 85 Furkan Orak (Esenler Erokspor)
Trendyol 1. Lig'in 38. ve son haftasında Sakaryaspor, sahasında Esenler Erokspor'u 2-0 yendi.
Son Dakika › Spor › Sakaryaspor Son Haftada Galip - Son Dakika
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