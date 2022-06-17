Sakaryaspor taraftarı 57'nci yaşı coşkuyla kutladı

Sakaryaspor taraftarı olan Tatangalar, takımın kuruluşunun 57'nci yıl dönümü çerçevesinde kutlama etkinliği gerçekleştirildi. Adapazarı Belediyesi önünde toplanan yüzlerce taraftar, Millet Bahçesi'nde son bulan kortej yürüyüşü düzenledi. Millet Bahçesi içerisinde yer alan 'Eski kale arkası' olan tribünde toplanan taraftar, ellerindeki meşaleler ve tezahürat eşliğinde takımın kuruluş yılını coşkuyla kutladı. - SAKARYA

17 Haziran 1965 tarihinde kurulan ve tarihinde birçok başarıya imza atan Sakaryaspor 'un 57'nci kuruluş yıldönümü meşale ve tezahürat eşliğinde coşkuyla kutlandı.

Kaynak: İHA

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